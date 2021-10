Essinger Athleten nicht zu bremsen

Eine Gold- und drei Bronzemedaillen sind die Ausbeute der LAC Essingen-Läufer bei den Baden-Württembergischen Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer in Heilbronn gewesen.

Für die Goldmedaille war Günter Maslo verantwortlich. Der erfahrene Läufer dominierte den Lauf der Altersklasse M 70 und lief nach starken 44:21 Minuten ins Ziel. In der Altersklasse M 55 kamen die LAC-Athleten in enger Zeitfolge ins Ziel. Einen erbitterten Kampf um die Medaillen lieferten sich Wolfgang Schmidt, Ralf Damrat und einem Läufer aus Schwäbisch Hall. Mit nur eine Sekunde Rückstand auf den Zweiten kam Schmidt in 39:07 Minuten auf den dritten Platz. Auf den nächsten beiden Plätzen folgten Ralf Damrat in 39:10 Minuten und Rainer Strehle in 39:54 Minuten. Der M 50-Läufer Stefan Donn legte mit der Zeit von 38:35 Minuten den Grundstein für den dritten Platz in der Mannschaftswertung M 50/M 55 zusammen mit Wolfgang Schmidt und Ralf Damrat.

Auch in der Alterskasse M 35 erreichten Alexander Götz als Tagesschnellster (37:31), Bernd Ruf (38:16) und Jean-Pierre Sedita (39:52) den dritten Platz in der Mannschaftswertung, abgesichert durch Sebastian Haas (42:16). Albert Bartle (49:35), Franz Marschik (52:45) und Roland Henne (54:26) rundeten mit dem vierten Platz in der Mannschaftswertung M 60/65 das Ergebnis der Essinger Langstreckenläufer bei den letzten Straßenlaufmeisterschaften im Jahr 2021 ab. Zudem schafften Günther Maslo, Wolfgang Schmidt und Ralf Damrat in ihren Altersklassen die Qualifikationsnormen sowohl für die Deutschen 5000-, als auch 10000-Metermeisterschaften.