Essingens Gegner gibt kein Rätsel auf

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat am vergangenen Wochenende seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Das 1:2 beim starken Aufsteiger FC Holzhausen werde die Mannschaft von Beniamino Molinari aber keinesfalls aus der Bahn werfen. „Wir wussten, dass es in dieser Saison Rückschläge geben wird“, erklärt Molinari recht pragmatisch. In Holzhausen hat die Mannschaft nun ob der wochenlangen Belastung der vergangenen Wochen ihren Tribut gefordert. Alle drei Tage ein Spiel, darunter zwei siegreiche Duelle gegen den großen Nachbarn VfR Aalen, das Pokal-Achtelfinale gegen die Stuttgarter Kickers – und dann auch noch zwei Derbys nacheinander gegen Gmünd und Hofherrnweiler siegreich gestaltet.

Es sei nicht selbstverständlich, dass man sich vom Kopf her immer wieder neu auf das nächste Duell einstellen könne, sagte Molinari bereits nach dem Derbysieg bei den Gmündern. Oft genug aber hatten es seine Akteure geschafft – diesmal also nicht. „Ganz ehrlich, ich hatte schon auf dem Weg nach Holzhausen ein komisches Gefühl im Bauch“, so Molinari im Nachgang. Das Spiel hatte sein Bauchgefühl letztlich bestätigt. Personell sieht es immer noch nicht ganz so rosig aus.

Nachdem Lukas Rösch gegen Hofherrnweiler sein Startelfdebüt gegeben hat – und durchaus zu überzeugen wusste – hatte er sich kurz vor der Pause nach einem Foulspiel verletzt. Diagnose: Knöchelprellung, die dazu führte, dass er beim FCH gar nicht mit dabei gewesen ist. Ein weiterer Stürmer, Niklas Groiß, musste in Holzhausen mit Leistenbeschwerden vom Platz – beide sind für die Partie gegen Pfullingen fraglich. Felix Nierichlo ist nach seiner Zerrung in dieser Woche erst wieder ins Lauftraining eingestiegen, ihn wird Molinari gegen den VfL voraussichtlich noch nicht berücksichtigen. Der seit Wochen beeindruckend spielende Yamoussa Camara hat sich zudem Gelb-Rot eingehandelt – ob nun gerechtfertigt oder nicht, spielt in diesem Fall keine Rolle, er wird fehlen. Kleiner Lichtblick ist in diesem Kontext, dass auch Stergios Dodontsakis nach seinen wochenlangen Rückenproblemen wieder ins Training eingestiegen ist. Es gilt somit, noch einige Rätsel zu klären. Rätsel auf gibt der kommende Gegner, den Patrick Schiehlen aus der Sportlichen Leitung des TSV am vergangenen Wochenende beobachtet hatte, derweil nicht. Man kennt sich. „Das ist eine technisch gute Mannschaft, die eingespielt ist. Das ist keine Laufkundschaft“, so der TSV-Trainer. Doch den nächsten Dreier strebt man natürlich rund um das Schönbrunnenstadion an, um sich in der Spitzengruppe festbeißen zu können.