Essingens Gegner gibt Corona-Regeln bekannt

Der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen tritt an diesem Samstag beim TSV Crailsheim an. Im Vorfeld der Partie haben die Crailsheimer die Corona-Regeln, die am Sportgelände herrschen bekannt gegeben.

Lediglich die Spieler und Mannschaftsverantwortlichen, die auf dem Spielberichtsbogen stehen, werden ohne Test auf das Vereinsgelände gelassen. Alle weiteren Essinger werden als Zuschauer gewertet, die sich an die 2G+-Regel halten müssen. Hierunter fallen auch Zuschauer, die eine WFV-Dauerkarte oder eine Freikarte haben. Der TSV Essingen bittet alle Fans der Blau-Weißen, die Hinweise der Crailsheimer zu berücksichtigen.