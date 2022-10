Essingen zu Gast bei Tübinger Wundertüte

Die Vorbereitung auf den zwölften Spieltag der Fußball-Verbandsliga wurde beim TSV Essingen überschattet von der schweren Verletzung des Kapitäns Tim Ruth. Um nach seinem Aufenthalt in den USA Spielpraxis zu sammeln, spielte Ruth gestern bei der zweiten Mannschaft beim Auswärtsspiel in Lorch mit. Ruth erlitt bei dieser Begegnung seinen nun insgesamt dritten Mittelfußbruch, wird operiert werden und fällt definitiv die restliche Hinrunde aus.

Damit reiht sich Ruth in die Verletztenliste des TSV Essingen ein und wird genauso wie Janik Wiedmann und Atmir Krasniqi dem Trainer nicht zur Verfügung stehen. Abgesehen der drei Langzeitverletzten kann Simon Köpf auf den restlichen Kader zurückgreifen.

Die Ergebnisse des Gegners aus Tübingen reichen von Auswärtssiegen bei Spitzenmannschaften über Heimdebakel mit sieben Gegentreffern bis hin zu deutlichen Niederlagen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller, wie die jüngste 0:3-Niederlage beim VfL Nagold. Dass eine Mannschaft in der Lage ist in Ilshofen zu gewinnen, dann jedoch zu Hause gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 1:7 verliert, versucht Essingens Trainer Köpf wie folgt zu analysieren: „Sie haben eine extrem hohe Fluktuation in ihrer Startaufstellung. Es kam kaum einmal vor in dieser Saison, dass sie zwei Mal hintereinander mit der gleichen Aufstellung gespielt haben, ich denke ihre extremen Schwankungen sind somit ansatzweise zu erklären.“.

Auch die Tübinger Herangehensweise ist für Köpf schwer vorherzusehen: „Sie haben Phasen, da laufen sie extrem weit vorne an, es gibt aber auch Phasen, in denen sie sich ganz tief fallen lassen“. Diese Variabilität in extremen Spielweisen sieht Köpf als eine der Tübinger Stärken an. Zudem hob Köpf zwei Offensivspieler mit großer individueller Qualität im Tübinger Kader hervor. Mit Pirmin Glück und Tim Steinhilber habe die TSG zwei Offensivspieler in ihrer Mannschaft, die jede Verbandsliga-Defensive vor große Probleme stellen könne. Trotz des 4:0-Heimerfolgs gegen Rutesheim war Köpf am letzten Wochenende nicht restlos begeistert vom Auftritt seiner Essinger. Die Defensive habe ihm gut gefallen. Offensiv erwartet Köpf von seiner Mannschaft jedoch ein schnelleres, zielstrebigeres, schlicht ein besseres Fußballspiel. Anpfiff in Tübingen ist am Samstag um 15.30 Uhr.