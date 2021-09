Essingen wird´s, weil Bredi Ehingen-Süd noch nicht gesehen hat

Nun steht auch mein Fußball-Programm für das kommende Wochenende. Am Freitag gibts bei mit „altersgerechte Beschäftigung“ in Form des Besuchs der AH-Freundschaftspielbegegnung TSV Mutlangen gegen FC Alfdorf. Bei den Mutlangern werden wohl auch ein paar AH-Akteure vom FC Durlangen und vom TSB Gmünd mit dabei sein und Mutlangens Vereinsheimswirt Wolfgang Hoppe, der den älteren unter uns sicherlich auch noch als Schiedsrichter bekannt ist, wird sich voraussichtlich nicht über mangelnden Umsatz beklagen können.

SFD, TSG, TSV oder doch SSV?

Die Qual der Wahl haben die Amateurfußball-Fans aus dem Raum Aalen am Samstag. Denn die Sportfreunde Dorfmerkingen, der TSV Essingen, die TSG Hofherrnweiler, der SV Waldhausen und der SSV Aalen tragen Heimspiele aus. Da ich den SSV Ehingen-Süd in dieser Saison noch nicht gesehen habe, werde ich die Partie in Essingen besuchen, wo der Gastgeber zwar Favorit ist, jedoch auf eine Mannschaft trifft, die ebenfalls zumindest zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten gehört, so dass das richtig interessant zu werden verspricht. Vielleicht ergibt sich anschließend noch die Möglichkeit, in Hofherrnweiler oder beim SSV vorbei zu schauen. Doch das wird sich zeigen.

Schon wieder Heilbronn

Am Sonntag gehts dann zum zweiten Mal in Folge ins Unterland. In Heilbronn-Böckingen steigt bereits um 11 Uhr das Derby zwischen dem FC Union Heilbronn (dem Nachfolge-Verein des Traditionsclubs Union Böckingen) und dem VfR Heilbronn. Die Union hatte am letzten Sonntag das Pech, dass ihr Spiel in Friedrichshall bei einer 3:1-Führung für die Gäste wegen eines schweren Gewitters abgebrochen werden musste. Und der VfR geht mit der Empfehlung eines 3:0-Derbysiegs gegen die Aramäer vor über 1100 Zuschauern in diese Begegnung und dürfte am Sonntag Favorit sein. Ich bin gespannt, ob auch dieses Mal die 1000er-Marke bei den Zuschauern geknackt wird. auszuschließen ist es nicht, zumal zwischen den Anhängern der beiden Teams eine echte Rivalität besteht.

Zum Schluss noch einmal Kreisliga A

Nach dem Derby gehts dann noch zum Kreisliga-A-Spiel zwischen den Sportfreunden Neckarwestheim und dem SV Sülzbach. Bei beiden Teams habe ich ein paar alte Bekannte, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Alles andere als ein Heimsieg für den Titelkandidaten aus Neckarwestheim wäre eine Überraschung, doch ganz chancenlos ist der Gast aus Sülzbach bestimmt auch nicht.