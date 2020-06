Essingen: Wiedmann kommt, Kilic bleibt

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen arbeitet weiter mit Hochdruck an seinem Kader für die kommende Spielzeit. So konnte Frank Sigle, Sportlicher Leiter des TSV, mit Janik Wiedmann (SG Bettringen) einen Neuzugang im Schönbrunnenstadion begrüßen. Dazu hat Erman Kilic seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Im Rennen um Wiedmann hatten die Essinger am Ende die Nase vorn, er hatte mehrere Angebote aus der Verbands- und Landesliga. „Dass er sich für uns entschieden hat, freut uns natürlich ungemein. Er verfügt über ein Riesenpotenzial, kann im Mittelfeld nahezu jede Position bekleiden und hat viel Zug zum Tor“, sagt Sigle, der sich vor allem darüber freut, dass ein hochveranlagter Spieler der Region nach Essingen wechselt. „Solche Spieler möchten wir in nächster Zeit noch viel häufiger beim TSV Essingen begrüßen“, so Sigle, der mit Wiedmann die Modalitäten Anfang dieser Woche geregelt hat. „Nun also kommunizieren wir es auch gerne nach außen“, so Sigle.

Im Winter hat sich Erman Kilic von den Stuttgarter Kickers dem TSV angeschlossen. „Wegen der Corona-Pandemie konnte er uns sein Können noch nicht ausreichend zeigen. Deswegen freuen wir uns nun natürlich, dass er ein weiteres Jahr bei uns die Kickschuhe schnüren wird“, so Sigle. Kilic ist ebenfalls im Mittelfeld flexibel einsetzbar und erhöht die Variabilität in der Offensive.