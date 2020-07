Essingen weiter in Ballerlaune

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat auch sein zweites Testspiel der Sommervorbereitung recht deutlich gewinnen können. Erneut ging es mit dem FV Unterkochen gegen einen Bezirksligisten, den man am Ende mit 8:0 besiegen konnte.

Es dauerte jedoch eine Weile, bis das muntere Toreschießen losging. Nach einem Eckball von Patrick Funk markierte Niklas Weissenberger per Kopf das 1:0 (24. Minute). Nur zwei Minuten später aber folgte schon das 2:0. Simon Knecht bediente Niklas Groiß, der im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Funk netzte vom Punkt zum 2:0 ein. Wieder nur drei Minuten später war Erman Kilic auf und davon, scheiterte aber am Unterkochener Schlussmann. Den Abpraller aus rund 20 Metern aber verwertete erneut Funk zum 3:0 (29.). Den letzten Treffer markierte der Bezirksligist schließlich selbst. Tim-Ulrich Ruth marschierte entlang der rechten Seite und flankte scharf in die Mitte. Hier bugsierte dann ein Abwehrbein den Ball selbst über die Linie zum 4:0 Pausenstand (41.).

In der zweiten Halbzeit tauschte TSV-Trainer Beniamino Molinari munter durch, dem Sturmlauf der Essinger aber tat dies keinen Abbruch. Nach einem langen Pass von Funk machte sich Benjamin Schiele auf, blieb vor dem Tor cool und netzte zum 5:0 ein (49.). Das halbe Dutzend war dann in der Entstehung ein sehenswerter Treffer.

Weissenberger verlängerte mit der Hacke in den Lauf von Johannes Eckl, der traf (57.). Zehn Minuten vor dem Ende wurde auch Eckl im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß netzte Felix Nierichlo zum 7:0 ein. Den Schlusspunkt setzte dann der A-Jugendliche Jonas Adam, der von Eckl in Szene gesetzt wurde. Das 8:0 war zugleich der Endstand (82.).