Essingen vor Rückrundenstart: „Wir sind fit, wir sind heiß und das möchten wir nun zeigen“

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat seine lange Vorbereitung hinter sich gebracht – und gut genutzt, wie Trainer Stephan Baier zufrieden konstatiert. An diesem Samstag (14 Uhr) startet der TSV beim Tabellen-13. 1. FC Heiningen.

„Wir hatten uns in der Vorbereitung schon einiges vorgenommen und haben uns nochmal richtig eingeschworen. Die Jungs mussten durch einige Täler durch, was die Athletik angeht. Ich denke aber, dass es sich gelohnt hat. Sie haben wirklich gut mitgezogen“, sagt Baierl, der dazu mit den vier Winterneuzugängen nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ wesentlich besser aufgestellt ist. In den vergangenen Wochen, so schwärmt er fast, konnte man nahezu regelmäßig mit 18 bis 19 Feldspielern trainieren. „Ganz anders als noch im November, als sich die Mannschaft fast von selbst aufgestellt hatte“, so Baierl. Hieraus resultiere wieder erhöhter Konkurrenzkampf, es gehe häufig heiß her in den Trainings. „Das ist gut, jeder möchte am Samstag in der ersten Elf sein“, sieht Baierl diesen Umstand natürlich äußerst positiv.

Einen Stammplatz sicher haben dürfte Neuzugang Steffen Lang, der zuletzt noch für den SC Verl kickte. Baierl und Lang kennen sich noch aus Jugendzeiten beim VfB Stuttgart, schon damals betreute Baierl den jungen Lang, nun freut er sich, den Nördlinger wieder in seiner Elf zu haben. „Das ist ein ganz solider Fußballer, der kaum Ausschläge hat, weder nach oben noch nach unten, egal auf welcher Position. Bei ihm weiß man immer, was man bekommt“, lobt Baierl.

Moritz Müller hat sich dem TSV angeschlossen, um sich auf höherem Niveau zu beweisen. Er kam vom Bezirksligisten SV Lauchheim. Zwar werde er noch einige Zeit brauchen, um sich an Härte und Tempo zu gewöhnen, dennoch ist Baierl überzeugt vom Defensivmann. „Er hatte schon zwischendurch schwere Beine, dazu war er mal zwei Wochen krank. Er ist aber ein Linksfuß mit gutem Aufbauspiel und steigert dadurch auch schon das Trainingsniveau. Außerdem ist er ein sehr angenehmer Typ“, sagt Baierl. Ebenfalls noch ein wenig Zeit bekommt der Schwede Endrit Ibishi, der zuletzt in Island kickte und nun in Deutschland Fuß fassen möchte. „Zweifellos ein guter Fußballer, aber für ihn ist auch noch alles neu bei uns. Der isländische Fußball ist dann doch nochmal ein anderer“, möchte Baierl bei ihm keinerlei Druck ausüben.

Näher dran an der Mannschaft sei da schon der vierte Neue im Bunde, der bereits im vergangenen Jahr beim TSV mittrainiert hatte. Der 19-jährige Atmir Krasniqi, zuletzt für die U 19 des VfB Stuttgart aktiv, habe seine Stärken vor allem im Offensivspiel, müsse aber auch noch ein wenig an seiner Fitness arbeiten. „Man sieht aber schon jetzt seine Qualität und dazu, dass er auch mal ein Mann für Unkonventionelles sein kann. Aber: Er hat fast ein Jahr lang kein Spiel gemacht, ihn werden wir auch heranführen müssen“, so der TSV-Trainer.

In Heiningen wird Essingen auf Kunstrasen spielen, was für Baierl nicht unbedingt ein Nachteil ist, zumal seine Mannschaft überwiegend selbst auf Kunstrasen trainiert hat. „Ich spiele doch lieber auf einem guten Kunstrasen als auf einem schlechten Rasen. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil für uns“, blickt Baierl zuversichtlich nach vorne, glaubt dazu an die spielerische Qualität seines Teams. Den Gegner hat er sich angeschaut, auch nochmal einen Blick auf das letzte Meisterschaftsspiel geworfen, die Heininger sind dem Essinger Coach also bekannt. Zuletzt gab es eine Niederlage gegen Waldstetten und eine deutliche Niederlage gegen Reutlingen. „Ergebnisse sind in der Vorbereitung nur Makulatur. Auch unser 2:2 gegen den Oberliga-Tabellenführer Freiberg spielt keine Rolle. Entscheidend wird der Samstag sein“, sagt Baierl. Und für diesen sieht er seine Mannschaft gerüstet. „Wir sind fit, wir sind heiß und das möchten wir nun zeigen.“