Essingen vor letztem Saisonspiel: Siegen und hoffen

Solch eine Konstellation gab es sicherlich lange nicht mehr: am letzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga kämpfen noch vier Mannschaften um die Plätze eins und zwei. Mit dabei ist auch der TSV Essingen, der als Vierter jedoch die schlechtesten Karten hat und auf Schützenhilfe angewiesen ist.

Deswegen sagt Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV, auch: „Wir beobachten die anderen Plätze nicht, weil es uns gar nichts bringt. Wir möchten unser letztes Spiel gegen Hollenbach gewinnen, um so mindestens Dritter zu werden. Ich bin auch so schon unheimlich stolz auf die Mannschaft, der dritte Platz wäre dann das i-Tüpfelchen.“

Damit nicht genug: 50 Prozent der Mannschaften sind an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Schönbrunnenstadion zu Gast, wenn der TSV als Vierter den Dritten FSV Hollenbach empfängt. Tatsächlich kann Schiehlen schon jetzt stolz sein. Schon ein Unentschieden gegen Hollenbach würde bedeuten, dass der TSV Erster in der Rückrundentabelle wäre. Dann würde man die Saison allerdings als Vierter abschließen.

Viel mehr Spannung geht fast nicht

„Ich hatte schon vor Wochen gesagt, dass es auf ein Finale am 8. Juni hinauslaufen könnte. Jetzt haben wir dieses Finale und sehen dann, was am Ende herausspringen wird“, so Schiehlen. Man müsse hoffen, dass entweder die Sportfreunde Dorfmerkingen (zeitgleich beim bereits geretteten FC Wangen) oder der SKV Rutesheim (Heimspiel gegen den VfL Nagold, der noch um die Klasse bangen muss) patzen – oder gleich beide.

Dazu muss aber erst einmal ein Heimsieg gegen den FSV Hollenbach her, der Dritter ist und nahezu die gleichen Voraussetzungen hat (mit 53 Punkten einen Zähler mehr als Essingen). Viel mehr Spanung, so viel steht fest, geht an diesem Samstag fast gar nicht.

Großer Abschied

Ein letzter Spieltag bringt auch gemeinhin immer allerhand Verabschiedungen mit sich. So werden Stani Bergheim (Vfl Ilshofen), dessen Einsatz noch fraglich ist, Josip Skrobic (SC Geislingen), Nico Zahner, Jonathan Sedlmayer (beide TSG Hofherrnweiler), Cedric Schmid (zurück zum SSV Reutlingen), Philipp Fuchs (Ziel unbekannt) sowie Schlussmann Bojan Spasojevic (Ziel unbekannt) am letzten Spieltag vom TSV verabschiedet.

Somit kehrt auch noch eine andere Emotion ein an diesem letzten Spieltag im Schönbrunnenstadion, zu dem sich Schiehlen auch Unterstützung von außen wünscht. „Ich hoffe natürlich, dass wir einige Zuschauer am Samstag da haben werden, das würde die Mannschaft sicherlich noch einmal puschen.“ Wenn es bei dieser Konstellation überhaupt noch eine Portion Extramotivation bedarf.