Essingen vor „entscheidender Phase“

In der Fußball-Verbandsliga tritt der TSV Essingen am elften Spieltag bei Calcio Leinfelden-Echterdingen an. Die Partie findet erst am Sonntag (15 Uhr) statt.

Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Partien möchte die Mannschaft von Erdal Kalin natürlich wieder dreifach punkten. Dass es in den vergangenen Partien dazu nicht gereicht hatte, weiß Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV, richtig einzuordnen. „In Heiningen (1:2-Niederlage, d. Red.) mussten wir dreimal verletzungsbedingt wechseln. Das waren dann vielleicht auch noch die Nachwehen vom Pokalsieg gegen Sonnenhof Großaspach. Und gegen Tübingen geraten wir durch zwei Elfmeter in Rückstand, gleichen aus und hätten den Sieg fast noch geschafft“, so Schiehlen, der von seiner Mannschaft überzeugt ist.

„Natürlich wissen auch wir, dass wir nun in eine entscheidende Phase kommen. Ich weiß aber auch, dass die Mannschaft im Zusammenspiel mit dem Trainer intakt ist und über eine große Moral und Mentalität verfügt“, macht sich Schiehlen vor der Partie bei Calcio keinerlei Sorgen über den eingeschlagenen Weg der Essinger. Das Team möchte den Sportlichen Leiter nun am kommenden Sonntag bestätigen. Nicht bestätigen wird dies Julian Biebl, der für zwei Wochen im Urlaub ist. „Das ist natürlich blöd für uns, zumal er in den vergangenen Wochen wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Aber wir sind immer noch im Amateurbereich, da muss man solche Entscheidungen akzeptieren“, sagt TSV-Trainer Erdal Kalin.

Gurrionero rückt in die Startelf

Für Biebl, das ist kein Geheimnis, wird der etatmäßige Innenverteidiger José Gurrionero wieder in die Anfangself rücken. Niklas Weissenberger wird mit einer Knochenabsplitterung im Fußgelenk ebenfalls ausfallen.

„Er hat sich in der vergangenen Partie schon in den Dienst der Mannschaft gestellt. Der Arzt sagte nun aber, er solle dem Fuß Ruhe gönnen, daran halten wir uns“, erklärt Kalin. Ausfallen wird auch noch Tim-Ulrich Ruth, der noch an den Folgen eines Muskelfaserrisses laboriert. Einen solchen auskuriert hat derweil Nico Zahner, der wieder voll im Mannschaftstraining und einsatzbereit ist. Ebenfalls dabei sein wird bei Calcio wieder Stani Bergheim, der zuletzt zweimal beruflich gefehlt hatte. „Personell ist es schon eine leichte Verbesserung gegenüber der vergangenen Wochen“, atmet auch Kalin leicht auf. Essingens Übungsleiter erwartet ein Spiel mit hohem Tempo. „Da kommt eine Mannschaft auf uns zu, die selbst Fußball spielen möchte. Da entstehen dann Räume, in die wir stoßen möchten und müssen. Zudem möchte sich Calcio sicherlich für das 0:4 gegen Schlusslicht Wangen am vergangenen Spieltag rehabilitieren“, sagt Kalin und vermutet, dass die bessere Tagesform am Ende entscheidend sein könnte.

Kalin: „Wir möchten auf jeden Fall nicht mit leeren Händen zurückkehren.“ Schiehlen prophezeit derweil: „Ich bin von der Mannschaft zu 100 Prozent überzeugt. Ebenso bin ich davon überzeugt, dass sich das auch bald in positiven Ergebnissen ablesen lassen wird – und zwar konstant.“ Sollte die Schiehlensche Prognose eintreffen, würde sich wohl rund ums Schönbrunnenstadion niemand dagegen wehren.