Essingen unterliegt dem designierten Meister

In der Fußball-Verbandsliga hat die Mannschaft von Simon Köpf bei Tabellenführer FSV Hollenbach antreten müssen. Als der Schlusspfiff dann erfolgte, jubelte Hollenbach, jedoch noch verhalten, denn ein Punkt fehlt weiterhin zum Aufstieg in die Oberliga. Der 1:0-Erfolg gegen den TSV Essingen aber war der erste dieser beiden entscheidenden Schritte in diese Richtung.

Es war wie fast immer zwischen diesen beiden Mannschaften: Die Partie wurde leidenschaftlich von beiden Seiten geführt, kein Ball wurde verloren gegeben. Bis zum Tor gab es Chancen auf beiden Seiten, unter anderem mit Aluminiumtreffern (Dean Melo, 45., und Florian Ruck, 55., mit Lattentreffern). In der 60. Minute kam es zum Zweikampf im Strafraum zwischen Yamoussa Camara und Hollenbachs Samuel Schmitt, Camara grätschte, der Unparteiische pfiff: Elfmeter. Lorenz Minder gab sich keine Blöße und traf zum 1:0 (61.). Nur kurz darauf hätte der FSV dann fast auf 2:0 gestellt, doch Hannes Scherer verfehlte das Gehäuse freistehend knapp (66.). Damit einher ging auch Essingens Schwung etwas verloren. In der letzten Minute dann hätte Camara fast noch den Ausgleich geköpft. Nach einer Ecke schraubte er sich in die Höhe, doch sein Versuch wurde soeben noch von der Linie gekratzt (90.). So blieb es letztlich bei diesem Sieg für den Primus, der nun noch einen Zähler benötigt, um die Meisterschaft zu feiern.