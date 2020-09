Essingen unterliegt beim Aufsteiger

Vor dem vierten Spieltag ist die Bilanz des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen makellos gewesen: Drei Siege, 7:0 Tore, eine beeindruckende Bilanz, die seit diesem vierten Spieltag allerdings nicht weiter ausgebaut werden konnte. Bei Aufsteiger FC Holzhausen ist die Mannschaft von Beniamino Molinari mit 1:2 unterlegen und hat dazu noch in der Nachspielzeit Yamoussa Camara mit Gelb-Rot verloren. Der TSV-Trainer war aber weit weg davon, seiner Mannschaft nach dem Pensum der vergangenen Wochen einen Vorwurf zu machen: „Die Jungs wollten, aber sie konnten nicht mehr. Sie waren nicht spritzig, müde vom Kopf her. Wir müssen die Köpfe definitiv nicht hängen lassen.“

Bereits nach einer Minute hätte den Essingern eigentlich klar sein müssen, dass mit diesen Holzhausenern nicht zu spaßen ist. Nach einem langen Ball tauchte Kevin Müller plötzlich im Strafraum auf und zog ab aufs Eck. Jerome Weisheit konnte diesen frühen Einschlag mit einer Parade verhindern. Nach einer Viertelstunde aber kamen auch die Essinger gefährlich nach vorne. Tim-Ulrich Ruth lief über rechts durch und brachte das Leder in die Mitte zu Niklas Groiß, der den FCH-Schlussmann per Brust zu einer Tat veranlasste (15.). Drei Minuten später schoss Yusuf Coban nach Vorlage von Janik Wiedmann knapp am Tor vorbei. Zwei Minuten später dann aber gelang die Führung – und die war sehenswert. Aus knapp 30 Metern lief Patrick Funk an und drosch das Leder in den Winkel. Doch Holzhausen blieb im Spiel. Marius Oberle prüfte per Direktabnahme Weisheit, der erneut Sieger blieb (25.). Noch brenzliger wurde es zehn Minuten später. Janik Michael probierte es nach einer Flanke ebenfalls direkt, diesmal parierte Weisheit richtig stark, den Nachschuss setzte Domenico Mosca ans Außennetz. Kurz vor der Pause sorgte wieder Michael für Gefahr, doch wieder Weisheit hielt die Null. In der Pause musste der an der Leiste verletzte Niklas Groiß raus, für ihn kam Ceyan Dayan – und genau der hätte dafür sorgen können, dass dieses Spiel für die Essinger doch einen anderen Verlauf nimmt. Nach starkem Pass von Johannes Eckl lief Dayan alleine aufs Tor zu, schob den Ball aber ganz knapp an diesem vorbei (47.).

Der Beginn der Niederlage folgte auf eine Ecke der Gastgeber. Mosca brachte den Ball in die Mitte, in der Fabio Pfeifhofer am höchsten stieg und zum 1:1 traf (66.). Kurz darauf wurde die Partie für über 20 Minuten unterbrochen, da sich Schiedsrichter Jonathan Woldai verletzt hatte und im Stadion nach einem Ersatz-Unparteiischen gesucht wurde. „Diese Pause hat uns gar nicht gutgetan“, sagte Molinari hinterher. Zunächst aber erkämpfte sich Niklas Weissenberger im gegnerischen Strafraum den Ball und schlenzte Richtung Tor – der Ball aber flog vorbei (68.). Nach einem Freistoß von Mosca hielt Weisheit zunächst, gegen den Abstauber von Max Brendle war aber auch er machtlos – 2:1 (72.). Die Gastgeber zogen sich in der Folge zurück, setzten auf Konter. Einer dieser Konter hätte fast das 3:1 bedeutet, doch Patrick Auracher kratzte den Ball noch von der Linie (80.). Als Weissenberger kurz vor dem Ende noch die Latte traf, war klar: der TSV hatte seine zweite Pflichtspielniederlage nach dem Pokalaus gegen die Stuttgarter Kickers hinnehmen müssen. „Der Lattentreffer passte genau zu diesem Tag“, sagte Molinari hinterher achselzuckend. Das i-Tüpfelchen aus Sicht der Gäste: Weit in der Nachspielzeit erhielt Yamoussa Camara noch Gelb-Rot wegen vermeintlichen Handspiels. Doch es war laut Molinari sein Gegenspieler, der Hand spielte – die Entscheidung aber stand, Camara wird den Essingern daheim gegen Pfullingen fehlen. Es war am Ende ein gebrauchter Tag für den TSV, der sich nun aber nach Wochen wieder auf eine reine Trainingswoche freuen darf.