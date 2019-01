Essingen: Unkonstanz ist die Konstante

„Das Jahr 2018 war nicht zufriedenstellend“, sagt der Sportliche Leiter des TSV Essingen. Nun hat das Jahr 2019 gleich wieder mit einigen Hiobsbotschaften begonnen. Darunter der nun bestätigte Abgang von Christian Essig in Richtung Heidenheim (wir berichteten). Dennoch möchte Patrick Schiehlen von einer Spielerflucht beim Fußball-Verbandsligisten aus Essingen nichts wissen und bestätigt gegenüber den „Aalener Nachrichten“ postwendend den ersten Neuzugang des Winters.

Der Fußball-Verbandsligist hat ein bewegendes Jahr hinter sich. Drei Trainer hat Essingen im Fußballjahr 2018 mehr oder weniger verschlissen. Darunter Dennis Hillebrand, Michael Hoskins (interimsweise) und Erdal Kalin. Im Jahr 2019 wird die Geschicke nun der ehemalige Gmünder Trainer Beniamino Molinari leiten. Dann aber ohne sechs Spieler aus dem bisherigen Kader. Darunter Philipp Pless (siehe obenstehender Bericht), Philipp Rogalsky, Fabian Dolderer, Mike Marianek, Serdal Kocak und Christian Essig. Von einer Spielerflucht möchte Schiehlen dennoch nicht sprechen. „Zu jedem Abgang gehört eine eigene Geschichte, die man durchaus verstehen kann“, sagt der Sportliche Leiter. In der restlichen Rückrunde möchten die Essinger nach Platz fünf (24 Punkte, 31:26 Toren) gerne noch einmal durchstarten. „Wir werden unser Saisonziel, den Abstand nach oben zu verringern, jetzt nicht nach unten korrigieren“, sagt Schiehlen. Wenngleich er aber auch weiß, dass acht Punkte auf den Zweiten (Dorfmerkingen) und sogar neun auf den Spitzenreiter (Rutesheim) schon „eine Hausnummer“ sind.

Verein stärkt Schiehlen den Rücken

Seine eigene Position, die sieht Schiehlen indes gestärkt. Nach der Derby-Niederlage gegen Dorfmerkingen hatte der Sportliche Leiter unlängst angekündigt sich seine Gedanken machen zu wollen und alle Positionen zu überdenken. Dabei hatte er sich stets mit eingeschlossen.

Nach einem „einstimmigen Beschluss des Beirats des Vereins und einem gemeinsamem Gespräch “ habe er sich aber entschlossen seine Arbeit beim Verbandsligisten fortzusetzen. Nach diesem Gespräch sei man im Verein auch insgesamt näher zusammen gerückt und habe „bereits einige Abläufe verbessert“.

Den ersten Neuzugang in der Winterpause, den vermeldete er im Gespräch mit dieser Zeitung ebenfalls. So wird Philipp Fuchs (kommt vom Bezirksligisten Wört) den Verbandsligisten in der Rückrunde verstärken. Zudem sind noch „drei bis vier weitere Neuzugänge geplant“. Vor allem auf der Position des Torhüter besteht nach dem Abgang der Nummer eins Philipp Pless auf jeden Fall noch Bedarf. Laut Quellen dieser Zeitung soll Samuel Aubele ein Kandidat beim Verbandsligisten sein. Namen möchte Schiehlen allerdings nicht nennen, nur so viel: „Wir sind hier in Gesprächen“, so Schiehlen vielsagend.

Generell sei man aber im Verlauf der bisherigen Saison „zu unkonstant“ gewesen. „Wir müssen nach dem dritten auch mal den vierten Sieg nachlegen“, sagt Schiehlen.