Essingen: Spitzengruppe Ade

Zweifellos ein Topspiel ist es gewesen in der Fußball-Verbandsliga. Beim Duell zwischen dem FSV Hollenbach und dem TSV Essingen ist dann aber letztlich nur das Ergebnis für die Gastgeber top gewesen. Der FSV hat sich mit 3:1 (2:0) gegen die Essinger durchgesetzt.

Die Essinger begannen recht forsch. Ein Freistoß von Christian Essig aus rund 25 Metern flog nur knapp über das Gehäuse (4. Minute). Nur eine Minute später verzog Fabian Weiß knapp. Dann aber machte auch der FSV Betrieb. Nach einer Ecke fiel Fabian Czaker, dem Ex-Essinger, der Ball quasi vor die Füße, doch er bugsierte das Leder aus fünf Metern über den Kasten (20.). Das 1:0 ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Ball war Michael Kleinschrodt im Sechzehner zur Stelle. Insgesamt strahlten die Hollenbachern vor allem bei Standards jede Menge Gefahr aus. So war es auch eine Ecke nur drei Minuten später, die Timo Brenner zum 2:0 nutzte (32.). Zuvor hatte Jakob Pfleiderer, der wieder Schlussmann Philipp Pless vertrat, glänzend pariert.

Die Gäste aber gaben sich noch nicht geschlagen: Zunächst behielt Hollenbachs Schlussmann Philipp Hörner die Oberhand, der Nachschuss streifte dann die Latte.

Kocak stellt den Anschluss her

In der zweiten Halbzeit kam dann recht früh Serdal Kocak in die Partie, der auch sofort treffen sollte. Marc Gallego legte den Ball geschickt auf und Kocak traf zum Anschlusstreffer (60.).

Ähnlich schnell nach seiner Einwechslung hatte er bereits in der vergangenen Woche getroffen. Nun setzte der TSV in der Folge alles daran, den Ausgleich zu erzielen und hatte deutlich mehr vom Spiel. Großchancen blieben jedoch Mangelware. So kam es wie es kommen musste: Nach einer Freistoßflanke war wieder Kleinschrodt zur Stelle, der per Kopf den 3:1-Endstand herstellte.

Damit hat sich der TSV vorerst aus der Runde der Spitzenmannschaften verabschiedet und richtet sein Augenmerk nun auf die anstehende letzte Partie des Jahres, wenn es gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen geht.