Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat am vergangenen Wochenende erfolgreich sein Trainingslager in Bad Birnbach hinter sich gebracht. An diesem Mittwoch (19 Uhr) testet der TSV im Heimspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Diese Partie findet jedoch wegen Ausbesserungsarbeiten im Schönbrunnenstadion auf dem Sportplatz in Dewangen statt, nicht in Essingen.