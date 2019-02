Essingen: Sieg beim Ü 32- und Ü 42-Turnier

Beim Fußballturnier des TSV Essingen für Senioren in der Schönbrunnenhalle hat das Ü 32- und das Ü 42-Team des Gastgebers überzeugend in der jeweiligen Altersklasse gesiegt. Den Zuschauern wurde interessanter Hallenfußball mit sehr gutem fußballerischem Niveau geboten. Dabei sahen sie 70 Tore in 37 Spielen und spannende Endspiele beim Ü42-Turnier

Am Vormittag spielten sechs Mannschaften der Über-32-jährigen im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Turniersieg. Essingen wurde ungeschlagen Turniersieger. Die weiteren Platzierungen wurden zwischen dem VfR, Neresheim und Heubach erst in den letzten beiden Spielen entschieden. Aalen und Neresheim trennten sich 1:1 und Heubach gewann souverän gegen Dewangen mit 3:0. Damit folgten auf den weiteren Plätzen: 2. TSV Heubach, 3. SV Neresheim, 4. VfR Aalen, 5. TSV Böbingen, 6. TSV Dewangen.

Am Nachmittag spielten weitere neun Teams beim Ü 42-Turnier in zwei Gruppen um den Turniersieg. In der Gruppe A wurde Essingen mit drei Siegen überlegen Gruppenerster vor dem TSV Oberkochen. In der Gruppe B qualifizierte sich Westhausen vor Dewangen für das Halbfinale. Im ersten Halbfinale setzte sich der Gastgeber gegen Dewangen mit 2:0 durch. Im zweiten Halbfinale zwischen Westhausen und Oberkochen stand es nach regulärer Spielzeit 0:0. Nach 13 Neunmetern siegte Westhausen mit 4:3. Im Spiel um Platz drei zwischen Oberkochen und Dewangen erzielte Dewangen das entscheidende Tor Sekunden vor Schluss. Das Endspiel zwischen Westhausen und Essingen (2:0) war eine Neuauflage des Vorjahres. Mit packenden Zweikämpfen und schönen Spielzügen wurde den Zuschauern wieder ein spannendes Spiel geboten. Erst gegen Ende des Spiels gelang den Gastgebern der Treffer zum 1:0 durch „Jojo“ Sajewicz und damit letztendlich zum verdienten Turniersieg. Essingen hatte beide Turniere überzeugend mit insgesamt einem Remis und neun Siegen gewonnen. Die Platzierungen: 5. SV Elchingen, 6. SG SV Söhnstetten/TSV Gussenstadt, 7. FSV Zöbingen, 8. DJK Eigenzell, 9. DJK Wasseralfingen.