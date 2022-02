Essingen schlägt Neuler 5:0 – im zweiten Durchgang treffen die Stürmer

An diesem Wochenende hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen ein weiteres Testspiel bestritten. Gegen das Bezirksliga-Topteam TV Neuler setzte sich die Mannschaft von Stephan Baierl am Ende mit 5:0 (0:0) durch. Eine Halbzeit aber biss sich der TSV die Zähne an der Mannschaft von „Gioacchino „Joe“ Colletti aus.

Der Bezirksligist verstand es vor allem in der ersten Halbzeit, mit einem Elf-Mann-Abwehrbollwerk den Favoriten vom eigenen Tor wegzuhalten. Ballbesitz hatte eigentlich nur der TSV, allein es sprang nichts Gefährliches dabei heraus, sodass Tore bis zur Pause Mangelware blieben.

Nach einer Stunde dann aber sollte es klappen für die Essinger. Tim-Ulrich Ruths Schuss konnte Neulers Schlussmann Oliver Vaas nur mit einer Faust und zu kurz abwehren. Johannes Eckl rauschte heran und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Eckl, der nicht gerade als Kopfballungeheuer bekannt ist, sollte noch einmal zur Stelle sein – und zwar erneut per Kopf. Eine maßgeschneiderte Flanke von Steffen Lang landete auf dem Kopf der Offensivkraft, der zum 2:0 einnetzte (67.). Nur kurz darauf bediente Bastian Joas Ruth auf der rechten Außenbahn. Dieser dribbelte sich in den Strafraum und passte zum lauernden Lukas Rösch, der auf 3:0 stellte (70.). Zehn Minuten später dann trat Eckl auch noch als Vorbereiter auf den Plan. Im Strafraum legte er ab auf Rösch, der ebenfalls einen Doppelpack schnürte (80.). Zwei Minuten später profitierte Essingen erneut von einer zu kurzen Abwehr des Torwarts, zuvor hatte Yusuf Coban geschossen. Nutznießer zum 5:0-Schlusspunkt war Bastian Joas, der aus kurzer Distanz einschieben konnte (88.).