Essingen: Nullnummer nach Schützenfest

Unter der Woche hat es noch ein 6:3-Schützenfest in Neu-Ulm gegeben für den Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen. Dazu sind mit Patrick Funk und Niklas Weißenberger zwei Leistungsträger zurückgekehrt, somit hat man sich vor dem Auftritt bei Kellerkind TSV Heimerdingen eigentlich gut gerüstet gesehen. Am Ende aber sollte allerdings nicht mehr als ein 0:0 herausspringen.

Zumindest aber stand hinten die Null, was TSV-Trainer Simon Köpf gefallen haben dürfte, denn das Abwehrverhalten kritisierte er öffentlich. Nach einer Kopfballverlängerung von Weißenberger stand Dean Melo plötzlich frei vor dem Heimerdinger Schlussmann, scheiterte jedoch an diesem (12. Minute). Dann bediente Steffen Lang von der linken Seite Niklas Groiß in der Mitte. Dessen Kopfball aber flog über das Gehäuse (20.).

Es war kein gutes Spiel, beide Teams probierten es häufig mit langen Bällen, Spielerisches kam kaum zustande. Kurz vor der Pause brachte Funk eine Ecke in die Mitte. Wieder war in der Mitte Groiß frei, der diesmal daneben köpfte (43.). Dann legte Funk sich noch einmal den Ball zentral am Sechzehner zurecht. Seinen Freistoß aber parierte Heimerdingens Torwart Lukas Emmrich (45.+2).

In der zweiten Halbzeit ging es auch eher schleppend los, dann aber musste Essingen tief durchatmen. Nach einem Eckstoß der Gastgeber kam Valantyn Podolsky an den Ball und zog ab – der Ball knallte vor die Latte (57.). Von den Essingern kam nicht viel. Dann bediente Melo Yusuf-Serdar Coban, dessen Schuss aber knapp am Tor vorbeistrich (63.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, ohne aber, dass sich Chancen auf beiden Seiten ergeben sollten. Noch einmal ein Schuss von Funke segelte am Tor vorbei, ehe das Spiel wieder abgepfiffen wurde.