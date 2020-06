Essingen: Neuer Torwart kommt aus Neuler

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Vor allem auf der Torwartposition war man nach den Abgängen von Jakob Pfleiderer (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach) und Ewan Le Gallo (Ziel unbekannt) zum Handeln gezwungen. Auf dieser Position kann der TSV nun einen ersten Neuzugang bekanntgeben: Vom Bezirksligisten TV Neuler schließt sich Heiko Fuchs den Blau-Weißen an.

„Wir sind froh, dass wir einen so jungen Schlussmann mit reichlich Spielpraxis von uns überzeugen konnten“, sagt Frank Sigle, Sportlicher Leiter des TSV. Den Kontakt zu Fuchs hergestellt hatten Lars Eisenmann und Torwarttrainer Thomas Traub. Letzterer kennt Fuchs bereits aus seiner Torwartschule. „Das war uns natürlich wichtig, dass da das Go von Thomas kam, der sich auf dieser Position besser auskennt als wir alle zusammen. Er sagte, dass Heiko ein Spieler sei, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen könne. Und auch Lars ist von ihm überzeugt“, sagt Sigle, der zudem anführte, dass man einen Schlussmann im Schönbrunnenstadion begrüßen könne, der über reichlich Spielpraxis verfüge. Der 23-jährige Fuchs ist aktuell neben Jonas Gebauer der einzige Torwart im Kader des TSV Essingen, auf dieser Position wird sich somit in den kommenden Wochen vielleicht noch etwas tun.

Auch das Eigengewächs des Fußball-Bezirksligisten SG Bettringen, Janik Wiedmann, wird zur neuen Saison zum TSV Essingen wechseln. Oliver Glass bedauert Wiedmanns Abgang sehr, kann ihn aber natürlich auch sehr gut nachvollziehen: „Janik hatte schon in der Jugend viele Anfragen und ist uns stets treu geblieben. Bereits im vergangenen Jahr als U-19-Spieler brachte er in den Relegationsspielen eine extreme Qualität und Dynamik in unser Spiel. In seinem ersten aktiven Jahr war er sofort ein Leitwolf trotz seines jungen Alters das blieb anderen Vereinen natürlich nicht verborgen“, sagt der Sportliche Leiter der SG Bettringen. „Wir waren im Laufe der Saison immer im Austausch und haben mit offenen Karten gespielt. Der Saisonabbruch Stand jetzt hat uns dann letztendlich das Genick gebrochen, denn für die Bezirksliga ist Janiks Talent zu groß. Bei einem Aufstieg in die Landesliga hätten wir noch realistische Chancen gehabt, Janik zu halten, aller Voraussicht nach wäre Janik dann bei uns geblieben. Es ist jetzt so wie es ist, diese Entscheidung sollte dem WFV aber auch zeigen, wie der sportliche Werdegang eines Vereins negativ beeinflusst werden kann durch den vermutlichen Saisonabbruch“, fügt Glass hinzu.

So äußert sich Wiedmann zu seinem Wechsel zum TSV Essingen: „Wir sind letztes Jahr bereits knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt und ich war zuversichtlich, dass wir es dieses Jahr geschafft hätten. Wir waren die beste Mannschaft in der Liga, haben aber aufgrund von vielen Verletzungen gegen Ende der Hinrunde einige Punkte liegen lassen. Die Entscheidung, die SGB zu verlassen, ist mir sehr schwer gefallen. Für mich ist es aber eine Riesenchance, mich in der Verbandsliga zu beweisen. Bettringen ist und bleibt meine Heimat.“