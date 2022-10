Essingen nach Sieg in Nagold Tabellenzweiter

Der TSV Essingen hat mit 3:1 beim VfL Nagold gewonnen und ist jetzt punktgleich mit Spitzenreiter 1. FC Normannia Gmünd.

Mit drei Siegen in Serie kam der TSV Essingen mit mächtig Selbstvertrauen nach Nagold, kam jedoch nur schwer in die Partie. Dean Melo hatte zwar in der 9. Minute den ersten Essinger Abschluss, richtig gefährlich war dieser jedoch noch nicht. Nagold konzentrierte sich vor allem auf gute Defensivarbeit und agierte im Offensivspiel mit vielen langen Bällen. Ein solcher führte schließlich auch zur Nagolder Führung. Nach einem langen Schlag der Nagolder hatte die Essinger Defensive das Nachsehen im Kopfballduell, der Ball landete bei Christos Thomaidis, der den Ball ohne langes Zögern in der 22. Minute zum 1:0 in die Maschen drosch. Wie wachgeküsst, zeigte sich die Essinger Offensive nun deutlich zielstrebiger und energischer. Folgerichtig kamen die Mannen von Trainer Simon Köpf bereits in der 30. Minute zum schnellen Ausgleich. Niklas Groiß spielte den Ball auf Melo, der sich außen durchtankte und in der Mitte Erman Kilic bediente, der mühelos zum Ausgleich einschob. Elias Bürkle schoss kurz nach dem Ausgleich einen Freistoß für Nagold knapp über das Tor, anschließend waren jedoch bis zur Pause nur die Essinger zu sehen. Zunächst konnte ein Nagolder Verteidiger Kilics Kopfball noch von der Linie kratzen, doch kurz vor der Pause tauchte Groiß nach schönem Doppelpass mit Niklas Weissenberger vor dem Tor auf und brachte seine Mannschaft in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TSV die bessere und torgefährlichere Mannschaft. Hinten ließ die Mannschaft von Köpf in der gesamten zweiten Halbzeit keine echte Torchance mehr zu. Vorne scheiterte Weissenberger in der 59. Minute zunächst noch, als sein Kopfball nach Eckball knapp über das Tor flog. Doch nur drei Minuten später, in der 62. Minute sorgte Weissenberger nach Zuspiel von Johannes Eckl für das 3:1. Nagold schaffte es auch im Anschluss nicht, noch einmal Druck aufzubauen oder gefährlich zu werden. Bei Essingen hatte der eingewechselte Lukas Rösch noch zwei Möglichkeiten, doch am Ende blieb es beim 3:1 für die Essinger.