Essingen muss zum Aufsteiger

Die Bilanz des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen in dieser noch jungen Runde ist bislang makellos. Drei Siege, 7:0 Tore, darunter auch noch zwei Derbysiege – und das bei einem Pensum, was seinesgleichen sucht. Abheben wird deshalb aber niemand rund ums Schönbrunnenstadion, dafür sorgt schon alleine TSV-Trainer Beniamino Molinari. An diesem Samstag (15.30 Uhr) sind die Essinger beim noch relativ unbekannten FC Holzhausen zu Gast.

Da spielt es der Molinari-Elf natürlich in die Karten, dass der Aufsteiger am vergangenen Spieltag bei Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 4:2 gewonnen, seine ersten drei Punkte in dieser Runde eingefahren hat. Unterschätzen wird man den Gegner somit keinesfalls. „Zum Feiern nach dem 4:0 gegen Hofherrnweiler bleibt uns keine Zeit. Am Samstag wartet schon der nächste Brocken auf uns. Holzhausen ist ein ganz starker Aufsteiger. Wenn wir uns zurücklehnen, wird es in die Hose gehen“, sagt Molinari. Mit der Leistung gegen den Ortsrivalen Hofherrnweiler zeigte sich der Übungsleiter mehr als zufrieden, es habe Spaß gemacht, den Jungs beim Fußballspielen zuzuschauen, war Essingens Trainer fast schon verzückt. Doch derzeit gibt es fast kein Spiel ohne neuerliche Personalsorgen. Lukas Rösch, der nach seinem Wechsel aus Göppingen nun erstmals in der Startelf stand, ein Tor selbst erzielte und einen Strafstoß herausholte, hat sich verletzt. Eben genau in diesem Zweikampf mit dem Ex-Essinger Jakob Pfleiderer, der zum Elfmeter führte. „Natürlich hoffen wir, dass sich Lukas nicht schwerer verletzt hat, das werden wir noch bis Ende der Woche erfahren“, so Molinari.

Dagegen schon sicher ausfallen wird Simon Knecht, der im Derby bei seinem Ex-Verein Normannia Gmünd unglücklich stürzte. Mittlerweile ist die Diagnose da: Innenbandanriss im Knie, sein Ausfall wird noch einige Wochen andauern. Ebenfalls noch einmal ausfallen wird Felix Nierichlo, der sich im Duell mit den Stuttgarter Kickers zerrte. Auf ihn hofft Molinari dann im Verlauf der nächsten Woche. Immer weiter ins Training steigt derzeit Julian Biebl ein. Seine Rückkehr dauert zwar noch an, ist nun aber zumindest absehbar. Noch gar nicht absehbar ist dagegen die Rückkehr von Stergios Dodontsakis, der nach wie vor an Rückenbeschwerden laboriert.

Auch für die Partie in Holzhausen muss Molinari wieder die richtige Mischung aus seinem Personal zusammenstellen, Verschnaufpausen gibt es derzeit kaum welche.