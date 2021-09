Essingen möchte Auswärtsbilanz verbessern

An diesem Samstag (15.30 Uhr) muss sich Fußball-Verbandsligist TSV Essingen auf eine der längeren Auswärtsfahrten in dieser Liga begeben. Zu Gast sein wird die Mannschaft von Stephan Baierl am Bodensee beim VfB Friedrichshafen.

Mit dem 2:0 gegen Heimerdingen hat der TSV seine Heimbilanz auf 15 Punkte aus fünf Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 17:0 hochgeschraubt. Auswärts sieht die Sachlage jedoch ganz anders aus. „Es ist ganz klar, dass wir unsere Auswärtsbilanz aufpolieren möchten, darauf liegt der Fokus“, fordert der TSV-Trainer von seinem Team. Mit welchem Personal, das wird auch an diesem Wochenende wieder eine spannende Frage sein. Kapitän Tim-Ulrich Ruth ist der einzig nominelle Abwehrspieler, der aktuell gänzlich beschwerdefrei und folglich einsatzbereit ist. Neben ihn agierten zuletzt Patrick Funk und Felix Nierichlo, die ihre Aufgabe gut gelöst haben. Auf diese Dreierkette könnte es auch an diesem Samstag hinauslaufen, es sei denn, Patrick Auracher gibt nach dem Abschlusstraining doch noch grünes Licht. Der Innenverteidiger ist nach seiner Zerrung in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen, die kompletten Einheiten hat ihn Baierl aber noch nicht machen lassen. Yamoussa Camara wird im schlimmsten Fall in diesem Kalenderjahr überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommen, er hat bei der Niederlage in Wangen einen Syndesmosebandabriss erlitten. In den kommenden Tagen werde man schauen, ob man die Verletzung konventionell oder operativ behandeln muss. Muss er nicht operiert werden, dann hofft Baierl auf eine Rückkehr noch in diesem Jahr. „In solchen Situationen siehst du dann aber auch den Charakter der Spieler, die ohne zu murren Positionen bekleiden, die nicht ihre angestammten sind. Erman Kilic hat als Offensivkraft auch schon in der Viererkette ausgeholfen. Ich bin froh, dass ich solch flexibel einsetzbare Spieler mit dieser Qualität bei uns in der Mannschaft habe“, so Baierl, der anfügt: „Wenn das bei uns nicht so wäre, könnten wir uns nach den Ausfällen von Camara und Auracher nicht an der Spitze halten“.

Bei Simon Knecht lässt er noch Vorsicht walten. Baierl geht von der Trainingsrückkehr Knechts in der kommenden Woche aus. Ibrahim Hajtic und Cristian Gilés Sanchez sind beide ins Training zurückgekehrt, hinter beiden Einsätzen aber stehe noch ein dickes Fragezeichen. Über Friedrichshafen hat sich Baierl über verschiedene Kanäle informiert, sich dazu die Partie gegen die TSG Tübingen, bei der der erste Saisonsieg nach zuvor sechs Pleiten in Serie herausgesprungen war, angeschaut und sieht sich und damit auch sein Team gut vorbereitet auf das anstehende Duell.