Essingen mit Remis gegen Oberligisten

An diesem Wochenende hat sich Stephan Baierl mit der Mannschaft des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen für drei Tage ins Trainingslager zurückgezogen. Am Samstag stand hier ein Testspiel gegen den Oberligisten Worms/Pfeddersheim an, von dem man sich mit 1:1 getrennt hat.

In der ersten Halbzeit erzielten die Gäste das 1:0, jedoch war ein Zweikampf mit Patrick Auracher vorangegangen, den die Essinger nicht als sauber ansahen. Die Pfeife des Schiedsrichters aber blieb stumm. „Wir waren deutlich besser, haben aber drei, vier richtig gute Chancen nicht genutzt“, analysierte Joachim Kiep, Abteilungsleiter beim TSV. In der zweiten Halbzeit aber belohnten sich die Essinger zumindest mit dem Ausgleichstreffer. Eine Flanke von Tim-Ulrich Ruth verwertete Johannes Eckl zum Ausgleich. Wenngleich sicherlich mehr drin gewesen ist für die Essinger in dieser Partie, war der TSV nicht gänzlich unzufrieden.