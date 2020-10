Essingen mit Pflichtsieg gegen das neue Schlusslicht

Am neunten Spieltag der Fußball-Verbandsliga hat der TSV Essingen gegen den TSV Heimerdingen seinen siebten Sieg eingefahren. Mit 4:0 hat die von Co-Trainer Simon Köpf betreute Mannschaft (Beniamino Molinari fehlte krankheitsbedingt) das neue Schlusslicht besiegt, ohne dabei fußballerisch zu glänzen, was auch Köpf anmerken musste: „Drei Punkte, 4:0 Tore, das ist gut. Das Spiel an sich war aber nicht gut. Wir hatten viele Phasen im Spiel, in denen wir den Ball nicht haben laufen lassen, in denen wir zu schlampig gespielt haben. Wir hatten Glück, und so ehrlich müssen wir sein, dass wir einen schwachen Gegner zu Gast hatten, der es uns relativ leichtgemacht hat. Sonst geht das Spiel ganz anders aus“, resümierte Köpf nach der Partie.

Die Tore: Da war Erman Kilic, der nach zwei Minuten aus dem Gewühl heraus am schnellsten reagiert hatte und zum frühen 1:0 traf. Patrick Funk trat einen Eckstoß und Niklas Weissenberger netzte der Mittelfeldspieler zum 2:0 ein, was gleichzeitig auch den Halbzeitstand bedeutete (35.). Einen fälligen Strafstoß nach einem Foul an Yusuf Coban verwandelte Felix Nierichlo zum 3:0 (67.). Die Essinger haben sich die schönste Spielsituation bis zum Ende aufgehoben. Tim-Ulrich Ruth wurde über rechts freigespielt. Seine Flanke in den Rücken landete maßgeschneidert bei Weissenberger, der mit einem wuchtigen wie platziertem Kopfball aus rund elf Metern den 4:0-Endstand besorgte.