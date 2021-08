Essingen mit 2:2 im Derby

Was die Zuschauer am Samstagnachmittag im Gmünder Schwerzer zu sehen bekamen, das waren zwei völlig verschiedene Halbzeiten. In der ersten war Fußball-Verbandsligist TSV Essingen haushoch überlegen und hätte wesentlich deutlicher führen können, wenn nicht gar müssen – in der zweiten dann war die Normannia besser im Spiel, der TSV konnte an seine erste Hälfte nicht mehr anknüpfen. Es hätte für die Essinger aber dann noch viel schlimmer kommen können: in der vierten Minute der Nachspielzeit vereitelte TSV-Schlussmann Jonas Gebauer das 3:2 aus kurzer Distanz gegen Anthony Coppola. „Für uns ist das heute sehr ärgerlich. Das sind zwei verlorene Punkte. Insgesamt haben wir vielleicht vier Schüsse aufs Tor zugelassen und das zweite fast noch mit einem Eigentor selbst gemacht und im Endeffekt haben wir am Ende noch zittern müssen, diesen Punkt überhaupt mitzunehmen – und all das nach einer ersten Halbzeit, die wir klar dominiert haben.“ Pendant Zlatko Blaskic hatte es ähnlich gesehen: „Zur Halbzeit hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir 1:3 oder 1:4 hinten liegen. Da hat und Essingen den Schneid angekauft, uns weggedrängt. In der Halbzeit dann haben wir korrigiert und umgestellt“, so Blaskic. Damit sollte er schließlich Erfolg haben.

Für die Gmünder begann die Partie prächtig. Nach einer Flanke schraubte sich Alexander Aschauer in die Höhe, köpfte wuchtig, doch Gebauer parierte glänzend. Gegen den Nachschuss aus kurzer Distanz aber war er machtlos, die Gastgeber führten schnell mit 1:0 (4. Minute). Die Essinger ließen sich aber davon nicht beirren. Nach einem Freistoß von Patrick Funk schraubte sich Yamoussa Camara hoch, dessen Kopfball aber abgeblockt wurde. Den Nachschuss drosch Cristian Gilés Sanchez unter die Latte zum Ausgleich (13.). Fortan spielte nur noch Essingen. Gilés Sanchez hätte nur kurz darauf per Kopf erhöhen müssen, als er von Besnik Koci bedient wurde, der Ball geriet aber zu schwach (16.). Noch größer war allerdings die Gelegenheit von Niklas Weissenberger. Tim-Ulrich Ruth flankte punktgenau, Weissenberger aber setzte den Ball mutterselenallein über das Gehäuse (21.). Der TSV drückte weiter aufs Tempo, die Normannia kam kaum noch aus der eigenen Hälfte. Dann kam der Ball noch einmal zu Weissenberger. Mit dem Rücken zum Tor drehte dieser sich um seinen Gegenspieler und schob den Ball in die linke Ecke ein zum 2:1 für Essingen (35.). Diesen Treffer in der Form zu markieren schien wesentlich schwieriger als noch die Kopfballchance eine Viertelstunde zuvor. Zwei Minuten später flog ein Distanzschuss von Patrick Funk haarscharf am Gmünder Gehäuse vorbei. Wieder nur zwei Minuten später dann jubelten die Essinger schon, doch der wuchtige Versuch von Gilés Sanchez aus dem Gewühl heraus klatschte nur vor das Lattenkreuz (39.). Noch einmal Lukas Rösch scheiterte in der Folge an einen langen Einwurf von Patrick Auracher an Yannick Ellermann im Tor der Normannia. Die Zeichen standen auf Sieg für die Essinger, doch es sollte anders kommen.

Was dann in der zweiten Halbzeit passierte, das gefiel TSV-Trainer Stephan Baierl überhaupt nicht mehr. „Es kann nicht sein, dass wir in der zweiten Halbzeit so ein Ding da runtereiern, überhaupt nicht mehr beim Matchplan bleiben“, fand Baierl klare Worte. Obwohl die Essinger noch die erste Chance im zweiten Durchgang hatten. Einen Funk-Freistoß verfehlte Camara nur haarscharf (52.). Dann wurden die Hausherren immer stärker und die erste Chance resultierte aus einem Freistoß: Calvin Körner köpfte nur knapp drüber (57.). Dann wieder Freistoß: Aus großer Distanz probierte es Coppola und überraschte damit augenscheinlich Gebauer im Essinger Gehäuse. Dieser klärte den Versuch, gemeinsam mit der Latte, vor die Füße von Aschauer, der wenig Mühe hatte, aus der Kurzdistanz zum 2:2 einzunicken (63.). Dann kamen aber wieder die Essinger gefährlich vor das Gehäuse der Gmünder, wieder durch einen Standard, diesmal per Ecke von Funk. Diese landete bei Camara, der blitzgescheit auf Gilés Sanchez querlegte. Der Spanier geriet aber in Rückenlage, schoss aus kurzer Distanz drüber (71.). In der 87. Minute erreichte ein langer Ball den eingewechselten Ex-Normannen Niklas Groiß, der sich um seinen Gegner drehte und alleine Richtung Tor lief – doch der Schiedsrichter pfiff ihn zurück, wollte ein Foul erkannt haben (87.). Der Unmut der Essinger und deren Anhang schallte lautstark durch die tectomove-Arena. In der zweiten Minute der Nachspielzeit dann flog Camara erneut an einem Funk-Standard vorbei – die Partie aber war noch nicht vorbei. Die Normannia kam noch einmal nach vorne. Marvin Gnaase probierte es aus etwa 18 Metern, Gebauer konnte den Ball nur nach vorne abwehren. Coppola stand für den Abstauber bereit, doch Gebauer warf seinen Körper in den Nachschuss und rettete seiner Mannschaft damit zumindest den Punkt. „Wenn auch erst der zweite Spieltag ist, sehen wir doch, wie eng die Spiele sind und wie viel man investieren muss. Da muss man dann auch mal zu den richtigen Zeitpunkten die Tore machen“, resümierte Baierl. Idealerweise bereits am Mittwoch (18 Uhr), dann tritt man bereits zum nächsten Derby daheim gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an.