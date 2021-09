Essingen meldet sich an der Tabellenspitze zurück

Ohne gelernten Innenverteidiger ist der TSV Essingen zu seinem Heimspiel gegen den TSV Heimerdingen angetreten und hat sich am Ende durchsetzen können. Mehr noch: Die Null stand hinten ebenfalls. Für die beiden Treffer sorgten die Stürmer Niklas Groiß und Lukas Rösch. „Über das gesamte Spiel gesehen war Essingen schon dominanter“, sagte Heimerdingens Trainer Daniel Riffert. Sein Pendant Baierl sagte nach der Partie: „Das war ein Arbeitssieg und sicherlich nicht unser bestes Spiel.“

Baierl stellte ob der Verletzungen von Yamoussa Camara und Patrick Auracher in der Defensive um und beorderte Patrick Funk und Felix Nierichlo neben Tim-Ulrich Ruth in die Dreierkette, ein gelernter Innenverteidiger stand nicht zur Verfügung. Die Partie begann zäh, Heimerdingen versteckte sich nicht etwa im Schönbrunnenstadion. Dann spielte Niklas Groiß einen starken Schnittstellenball auf Dean Melo, der den Ball scharf hereinbrachte, in der Mitte aber keinen Abnehmer fand (11. Minute). Nur eine Minute später probierte es Yusuf-Serdar Coban per Freistoß aus etwa 20 Metern. Der Ball flog etwa einen halben Meter am Torwinkel vorbei (12.). Die Führung entstand dann etwas kurios. Ein Schuss von Rösch wurde abgefälscht und landete vor den Füßen von Groiß, der aus kurzer Distanz abzog, den Ball aber nicht richtig getroffen zu haben schien, Dem Stürmer war es gleich, es war das 1:0 (16.). Dieser Treffer führte jedoch keineswegs zu mehr Sicherheit bei den Essingern oder zu Ehrfurcht bei den Gästen. Highlights aber waren in diesem Duell Fehlanzeige. Kurz vor der Pause dann intensivierte der TSV noch einmal seine Offensivbemühungen. Dean Melo setzte sich mit einem Dribbling auf der rechten Seite gleich gegen zwei Gegenspieler durch und passte auf Coban. Dessen Schuss knallte vor den rechten Pfosten. Der Nachschuss von Niklas Groiß dann war kein Problem für Hemerdingens Schlussmann Lukas Emmrich (44.).

Der erste Torschuss der Gäste dann erfolgte in der 50. Minute. Salvatore Pellegrino fasste sich ein Herz, der Ball aber landete in den Armen von Essingens Schlussmann Alexander Michalik. Der TSV fand an diesem Nachmittag ebenfalls nur selten den Weg zum Tor. Dann aber richtig. Groiß bediente Rösch mit starker Flanke, der einen Kopfball vor die Latte setzte. Der Ball flog vor der Torlinie herunter, Rösch schaltete am schnellsten und staubte den eigenen Kopfball zum 2:0 ab (61.). Die Heimerdinger aber gaben sich längst nicht geschlagen. Nach einer Flanke war plötzlich Alexander Grau in der Mitte frei, doch der Heimerdinger Angreifer köpfte daneben (66.). Doch auch Essingen kam vorne noch einmal gefährlich auf. Als Patrick Funk einen Freistoß aus 18 Metern hauchdünn über das Tor setzte, war allen Beteiligten klar, dass dieses Spiel mit 2:0 enden würde.