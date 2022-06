Essingen: Meisterschaft von Hollenbach vertagen

Zum Ausklang der Saison wird Fußball-Verbandsligist TSV Essingen noch einmal so richtig gefordert. Zu Gast ist die Mannschaft von Simon Köpf bei Tabellenführer FSV Hollenbach, der mit einem Sieg gegen die Essinger die Meisterschaft dingfest machen könnte. „Es hat keiner gern, wenn der Gegner die Meisterschaft nach der Partie feiern kann. Das wollen wir natürlich verhindern. Wenn Hollenbach dann eine Woche später feiert, ist mir das egal“, sagt Köpf grinsend.

Das Ziel für diese Partie ist somit schon einmal ausgegeben, seine Mannschaft entsprechend vorbereitet. Das Hinspiel verlor der TSV in Summe recht unglücklich mit 0:1, in einem „typischen Unentschieden-Spiel“ (Köpf). Im Pokal dafür hat Essingen die Hollenbacher in Hollenbach mit 3:0 ausgeschaltet, weiß also, wie man den Primus schlagen kann. „Das Spiel dürfen wir aber auch nicht überbewerten. Hätte damals der FSV das erste Tor gemacht, dann hätte es auch andersherum laufen können. Nach dem Rückstand hat Hollenbach aufgemacht und wir haben in dieser Partie mal unsere Chancen effektiv genutzt“, blickt Köpf noch einmal zurück.

Wen er ins Rennen schickt, ist diesmal unklarer als in den vergangenen Wochen, doch die positive Nachricht zuerst: Patrick Funk kehrt nach seiner Oberschenkelverletzung wieder zurück. Yamoussa Camara hat sich auf der Arbeit verletzt und wird vermutlich ausfallen, fraglich sind auch Niklas Groiß und Niklas Weißenberger, beide mit jeweils zwölf Treffern die erfolgreichsten Essinger Torschützen in dieser Saison - und beide sind krank. Auf einen Einsatz von Steffen Lang hofft Köpf noch, seit der Partie gegen Neckarrems ist dieser krank gewesen, aber auf dem Weg der Besserung. Simon Knecht dagegen fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

„Wenn man die vorangegangenen Partien natürlich nicht miteinander vergleichen kann, so lässt sich aber festhalten, dass wir schon gezeigt haben, dass wir mit Hollenbach mithalten, es auch schlagen können. So werden wir auch in dieses Duell gehen“, sagt Köpf.