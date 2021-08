Essingen macht das Ostalb-Derby klar

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat nach seinem blitzsauberen Start in die Liga (3:0-Erfolg über Heiningen) auch im Verbandspokal überzeugen können. Mit 1:0 (1:0) besiegte die Mannschaft von Stephan Baierl am Mittwochabend nun auch den Oberligisten TSG Backnang und zieht damit ins Achtelfinale des diesjährigen Wettbewerbs ein. Der Gegner dann kommt wieder aus der Oberliga und ist ein sehr guter Bekannter: es sind die Sportfreunde Dorfmerkingen.

Bereits nach fünf Minuten gab Lukas Rösch einen ersten Warnschuss ab, Backnangs Schlussmann aber parierte sicher. Nach knapp einer Viertelstunde dann hätten sich die Gastgeber für ihren guten Start fast schon belohnen müssen. Nach Doppelpass zwischen Niklas Groiß und Yusuf Coban tauchte letzterer alleine vor Backnangs Schlussmann Marcel Knauss auf, schoss aber zu zentral, so dass Knauss parieren konnte. Der Nachschuss von Yamoussa Camara wurde zur Ecke abgefälscht (14.). Danach aber kamen auch die Gäste immer besser in die Partie, wobei der TSV stets mehr Spielanteile hatte.

Dann aber waren die Gastgeber plötzlich da. Groiß schickte den jungen Dean Melo auf die Reise, der alleine auf Knauss zulief und diesem mit einem Flachschuss ins rechte untere Eck keine Chance ließ – 1:0 (38.). Bastian Joas scheiterte nur kurz darauf mit einem 18-Meter-Schuss an Knauss (39.). Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung zeigte Essingens Cristian Gilés Sanchez in der zweiten Halbzeit dann, was er draufhat.

Nach einem gewonnenen Zweikampf im Sechzehner probierte er es aus halbrechter Position, scheiterte allerdings erneut an Knauss (65.), der zum besten Backnanger avancierte. Nun aber drückten die Backnanger wieder aufs Tempo und drängten die Gastgeber in die Defensive.

Chancen aber kreierten die Gäste dabei keine. Diese hatte weiterhin der TSV. Gilés Sanchez probierte es nach einem leichten Ballverlust der Backnanger Defensive mit einem Lupfer, Knauss aber hatte den Braten gerochen (77.). Cobans 25-Meter-Knaller strich nur hauchdünn am Gehäuse vorbei (88.) und noch einmal Gilés Sanchez scheiterte alleine auf Knauss zulaufend an dessen Fußabwehr (90.+3).

An der Essinger Freude über diesen Pokalerfolg änderten diese beiden vergebenen Chancen natürlich nichts mehr, der TSV freut sich nun auf das Achtelfinale, was gleichzeitig ein Derby werden wird. Die Fußballfans auf der Ostalb dürfte es also wohl auf jeden Fall freuen.