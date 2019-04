Essingen knüpft an Pokalleistung an

Im Lager des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen war man gespannt, wie sich die Mannschaft nach dem kräftezehrenden Verbandspokal-Finaleinzug nur drei Tage später in der Liga präsentieren würde. Die Antwort: sehr gut. Gegen den 1. FC Heiningen hat sich die Mannschaft von Beniamino Molinari souverän mit 2:0 durchgesetzt, musste sich am Ende nur den Vorwurf gefallen lassen, zu viele klare Chancen vergeben zu haben. „Mit diesem 2:0 ist Heiningen wirklich gut bedient. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist schon richtig gut“, zog Molinari ein positives Fazit.

Es war das Duell Vierter gegen Fünfter, mit den Heiningern hatten die Essinger die beste Rückrundenmannschaft zu Gast. Und bereits nach drei Minuten versuchte es Heiningens Andre Kriks mit einem kunstvollen Lupfer aus über 30 Metern, Jonas Gebauer im TSV-Tor zu überlisten. Doch das Leder flog über das Gehäuse. Dann aber kamen die Gastgeber immer besser in die Partie. Bei einer Kontersituation bediente Stani Bergheim Marc Gallego mit einem schönen Außenrist-Pass, Gallego aber scheiterte an FCH-Schlussmann Marius Funk (9. Minute). Kurz darauf brachte Pokalheld Niklas Weissnberger eine Flanke von links gefährlich in den Strafraum, doch ein Heininger Spieler klärte das Leder soeben noch vor der Linie (16.).

Die beste Phase der Essinger hatte begonnen. Maximilian Eiselt scheiterte in einer guten Situation an Funk, der zum besten FCH-Akteur avancierte (18.). Eine Minute später wurde ein Weissenberger-Versuch vor die Latte abgefälscht. Fünf Minuten später brachte Eiselt den Ball scharf in die Mitte, doch Niklas Groiß kam nicht mehr richtig heran. Wieder nur zwei Minuten später bediente Eiselt Bergheim in der Mitte, der jedoch erneut an Funk scheiterte (26.). Nach dieser Drucksituation, die der FCH tatsächlich unbeschadet überstanden hatte, kamen die Heininger etwas besser ins Spiel. Doch mehr als einige ungefährliche Versuche aus der Distanz sprangen für die Gäste nicht heraus.

In der zweiten Halbzeit machten die Essinger dann aber ernst. Bergheim bediente Gallego stark, der jedoch den Ball aus spitzem Winkel über den Kasten beförderte (50.). Dann aber sollte der Knoten endlich platzen. Tim-Ulrich Ruth setzte sich auf der rechten Seite stark durch, passte in den Rückraum, wo Eiselt zum umjubelten und längst überfälligen 1:0 traf (52.). Dann hätte ein weiterer Treffer fallen müssen. Ein starker Pass von Groiß in die Schnittstelle zu Bergheim wollte dieser direkt weiterleiten. Doch geriet der Pass zu kurz, der freistehende Gallego kam so nicht mehr an das Leder (55.).

Essinger Dominanz

Einmal brachte der FCH die Essinger Hintermannschaft dann doch noch ins Schwitzen. Doch Dominik Mader verzog aus guter Position knapp (56.). Bei einer Hereingabe kam dann Groiß zum Kopfball im Duell mit Funk, doch ein Gästeakteur klärte den Ball soeben noch auf der Linie (58.). Doch der TSV belohnte sich dann doch noch für seine Mühen: Groiß bediente erneut stark den durchgesprinteten Gallego, der sich die Gelegenheit diesmal nicht nehmen ließ – 2:0 (62.). Ob des Spielverlaufs und der Essinger Dominanz an diesem Nachmittag war mit diesem zweiten Treffer bereits der Deckel drauf.

Eher hätte noch der dritte Treffer fallen können, von den Heiningern kam nichts mehr. Bergheim zirkelte einen Freistoß drüber (82.), Nico Zahners Versuch nach einer Hereingabe des wiedergenesenen Cedric Schmid war zu harmlos (87.).

Das i-Tüpfelchen hätte dann fast Philipp Fuchs bei seiner Pflichtspielpremiere besorgt. Molinari brachte ihn in der 90. Minute und er lief von der Mittellinie nach seiner Einwechslung in den Gästestrafraum, wo in diesem Moment ein langer Ball hineinflog. Fuchs gelangte freistehend an den Ball, war aber vermutlich selbst zu überrascht, so dass er den Ball nicht richtig drücken konnte. Doch auch ohne diesen FuchsTreffer war man im Essinger Lager mehr als zufrieden. „Es war ein hochverdienter Sieg, eine gute Leistung von uns. Es war vor allem eine richtig gute mentale Leistung nach dem Pokalspiel am Mittwoch. Wir können mit dieser Woche wirklich zufrieden sein“, resümierte Molinari grinsend.