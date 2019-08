Essingen kassiert die nächste Pleite

Am zweiten Spieltag der Fußball-Verbandsliga ist der TSV Essingen beim VfL Sindelfingen angetreten und diesem mit 1:2 (0:1) unterlegen. Damit kann man nun durchaus von einem Fehlstart sprechen, nachdem man mit 0:1 gegen Ehingen zum Start unterlag und auch im Pokal gegen die Kickers mit 2:6 rausgeflogen ist. Viel Zeit zum Trauern bleibt jedoch nicht, denn bereits an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) gastiert die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum Derby im Schönbrunnenstadion.

Nach 13 Minuten sah es noch ganz gut aus für den TSV. Nach einem Querpass von Fabian Weiß schloss Felix Nierichlo ab, doch Sindelfingens Schlussmann David Kocyba parierte den Versuch. Nach einer halben Stunde bestimmte der TSV die Partie, hatte wesentlich mehr Ballbesitz, es fehlte lediglich an der Durchschlagskraft im vorderen Drittel. In der 38. Minute dann wurde es aber im Essinger Strafraum brenzlig. Nach einem Freistoß des VfL konnte die TSV-Abwehr aber klären. Die erste richtige Chance des VfL sollte dann sogleich die Führung bedeuten. Über die rechte Seite landete der Ball bei Lars Jäger, der sich nicht zweimal bitten ließ und einnetzte (45.+1).

Pfleiderer unsicher – 0:2

Für die Essinger sollte es aber noch viel schlimmer kommen. Nur vier Minuten nach der Pause erhöhten die Sindelfinger auf 2:0. Einen Schuss von Vargas Müller konnte Jakob Pfleiderer im TSV-Tor nicht festhalten, so war Oliver Glotzmann zur Stelle und nickte ein (49.). Essingens Übungsleiter Beniamino Molinari reagiert gleich zweimal, brachte die offensiven Jermaine Ibrahim und Adnan Rakic in die Partie. Dieser Doppelwechsel sollte seine Wirkung nicht verfehlen, wenngleich die Essinger zunächst Glück hatten, dass der Schuss von Samuel Mayer nur knapp am Tor vorbeistrich (58.). Drei Minuten später dann landete eine Ecke von Nierichlo auf dem Kopf von José Gurrionero, der den Anschluss herstellte (61.). Essingen wollte nun den Ausgleich. Ein Schuss von Kilian Müller flog nur knapp am Tor vorbei (65.). Bei einem Konter nur zwei Minuten später hatte der TSV aber erneut etwas Glück, Vargas Müllers Kopfball ging nur knapp am Tor vorbei. Gegen Ende der Partie kam noch Niklas Groiß für den unauffälligen Tamas Herbaly und dann brachte Molinari sogar noch seinen Co-Trainer Simon Köpf in die Partie, der seine Karriere eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte. Diese Wechsel aber sollten verpuffen, denn den Essingern fiel nicht mehr viel ein in den Schlussminuten.