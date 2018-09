Essingen: Köpf fällt lange aus

Schock für den Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen: Der beim SSV Ehingen-Süd bereits in der Halbzeit ausgewechselte Abwehrchef Simon Köpf hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. „Das ist wirklich tragisch. Es sieht nicht gut aus. Wir hoffen noch, dass es nicht das Kreuzband ist, aber selbst dann müssten wir bis zum Winter auf ihn verzichten“, so TSV-Trainer Erdal Kalin.

Das hatte eine Kernspin-Untersuchung nun am Montag ergeben. Damit wird der Ex-Kapitän dem TSV für diese Saison ausfallen. Bis zur Winterpause könnte nun Christian Essig, der bereits in der Vorbereitung als Innenverteidiger überzeugen konnte, nach hinten rücken müssen. „Er ist sicherlich eine Option. Wir haben aber auch noch die jungen Philipp Rogalsky und Patrick Bühler, die ebenfalls als Innenverteidiger spielen könten“, hat sich Kalin noch nicht festgelegt.

Vor allem Bühler solle ohnehin immer weiter an den Seniorenbereich herangeführt werden, kommt er schließlich aus der eigenen Jugend. In der zweiten Mannschaft hat er bereits drei Treffer in dieser noch jungen Saison geschossen. „Er ist ein Juwel und wir setzen auf ihn. Er soll vor allem von unseren zahlreichen erfahrenen Spielern profitieren, das muss nicht immer nur ich als Trainer sein“, so Kalin. Am kommenden Samstag (14 Uhr) wird man sehen, wie sich Kalin entschieden hat, dann erwartet der TSV Aufsteiger Olympia Laupheim.