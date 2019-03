Essingen hat es erwischt

Beim Tabellenfünften, dem VfL Sindelfingen, ist es nun passiert: Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat nach vier Siegen in Serie seine erste Saisonniederlage verdauen müssen. Den siegbringenden Treffer erzielte Oliver Glotzmann in der 62. Minute. Dabei begann die Partie recht vielversprechend für die Mannschaft von Beniamino Molinari. Nach Pass von Fabian Weiß kam Niklas Groiß an den Ball, der jedoch aus spitzem Winkel an VfL-Schlussmann David Kocyba scheiterte.

Doch auch Sindelfingen war gefährlich. Nach einer Flanke kam Armin Zukic im Strafraum an den Ball, verzog jedoch knapp (16.). Drei Minuten später probierte es Maximilian Eiselt aus großer Distanz mit einem Freistoß direkt. Der Ball tickte kurz vor Kocyba noch einmal auf, doch der Sindelfinger Schlussmann entschärfte den Ball soeben noch. Die knapp 300 Zuschauer sahen eine Partie auf gutem Verbandsliganiveau mit packenden Zweikämpfen.

Doch es kommt anders

In der zweiten Halbzeit waren es wieder die Essinger, die die erste Gelegenheit hatten. Nach einem Durcheinander im Strafraum wehrte die VfL-Abwehr den Ball zentral ab, direkt vor die Füße von Eiselt, dessen Schuss jedoch rechts am Tor vorbeistrich (56.). Die Essinger spielten recht dominant, der VfL kam kaum mehr aus der eigenen Hälfte, ein Treffer für die Gäste lag in der Luft. Doch es kam ganz anders. Mitten in diese Drangphase hinein gelangte Glotzmann nach einem Einwurf an den Ball und überwand den Essinger Schlussmann Bojan Spasojevic (62.).

Kurz darauf zog noch einmal Eiselt einen Freistoß über das Tor (65.). Danach war es wieder ein Freistoß von Eiselt, der für Gefahr sorgte. Stani Bergheim war diesmal der Empfänger, hatte das Visier bei seinem Fallrückzieher jedoch zu hoch eingestellt (77.). Nochmals ein Kopfball von Groiß nach einem Freistoß von Müller landete in den Armen von Kocyba, so dass die Sindelfinger den Sieg über die Bühne bringen konnten.

Mit dieser Niederlage sind die Essinger wieder auf den vierten Rang abgerutscht, die Sindelfinger mit 33 Punkten auf drei Zähler herangerückt.