Essingen hat eine bessere Chancenverwertung im Blick

Der TSV Essingen ist am Samstag auswärts gefordert. Um 15.30 Uhr steht die Partie beim SSV Ehingen-Süd an.

Mit den beiden Siegen in Dorfmerkingen und gegen Sindelfingen scheint der TSV Essingen richtig in der neuen Verbandsligasaison angekommen zu sein. Zwar hat man aktuell noch die wenigsten Tore der Liga erzielt, doch mit neun Punkten steht man mit nur drei Punkten Rückstand auf das Spitzentrio ganz ordentlich da. Die wenigen Tore machen Essingens Trainer Simon Köpf bisher jedoch keine Sorgen: „Wir spielen uns sehr viele Möglichkeiten heraus, das passt. Wir müssen jetzt einfach noch effizienter im Verwerten der Torchancen werden, aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen und bin mir sicher, dass wir in den kommenden Wochen auch viele Tore erzielen können“.

Die nächste Chance auf Tore und Punkte hat die Mannschaft von Simon Köpf am Samstag in Ehingen. Der Drittplatzierte der vergangenen Saison hat nach einigen Abgängen jedoch erhebliche Startschwierigkeiten, vor allem in der Defensive. Mit sechs Punkten steht Ehingen aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz, aber 16 Gegentore in fünf Spielen sind ein klares Zeichen dafür, wo der Schuh drückt. Trotzdem warnt Köpf: „Ich sehe Ehingen trotz Startschwierigkeiten im vorderen Drittel dieser Liga. Es wird ein sehr intensives Spiel auf dem kleinen Platz in Ehingen mit vielen intensiven Zweikämpfen, da müssen wir wieder alles reinwerfen“.

Eine ganz bittere Nachricht für alle Essinger ist, dass sich Atmir Krasniqi das Kreuzbandriss gerissen hat und somit voraussichtlich in dieser Saison nicht mehr eingreifen kann. Neben Krasniqi muss Köpf weiterhin auf den angeschlagenen Wiedmann und den nach wie vor sich im Urlaub aufhaltenden Rösch verzichten.