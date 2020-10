Essingen gastiert am Bodensee

Nach dem 4:0-Sieg gegen das neue Schlusslicht Heimerdingen am vergangenen Wochenende blickt man durchaus stolz auf die Bilanz im heimischen Schönbrunnenstadion zurück: Alle Heimspiele hat die Mannschaft von Beniamino Molinari gewonnen. „Nun möchten wir natürlich auch auswärts nachlegen“, sagt Molinari. Zu Gast ist er mit seinem Team an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Neuling VfB Friedrichshafen.

Ziemlich ausgewogen ist der Aufsteiger in die Saison gestartet (drei Siege, drei Niederlagen, drei Remisen), befindet sich damit aber dennoch in der roten Zone, Molinari ist aber nur eines wichtig: „Friedrichshafen ist bislang erst dreimal besiegt worden, was für einen Aufsteiger eine gute Bilanz ist. Wir haben sie beobachtet und wissen, was auf uns zukommt.“ Der Cheftrainer der Essinger wird am kommenden Wochenende wieder mit von der Partie sein. Mit einer Magen-Darm-Erkrankung hatte er die Partie gegen Heimerdingen nur per Video verfolgen können. „Die Jungs haben ihre Aufgabe erledigt und verdient und klar gewonnen“, so die Einschätzung des Wiedergenesenen. Dass es auswärts häufig etwas ruppiger läuft als daheim, das ist auch Molinari und seinem Trainerteam nicht entgangen. „Es wird wichtig, dass wir dieses Spiel, auch bedingt durch die längste Auswärtsfahrt in dieser Saison, konzentriert und fokussiert angehen“, fordert Molinari. Weiterhin ausfallen werden die Langzeitverletzten Stergios Dodontsakis, Simon Knecht sowie Lukas Rösch. Einen unglücklichen Start beim TSV hat der jüngste Neuzugang Dominik Kowalski erleben müssen. Im Training war er auf die Schulter gefallen und hatte sich diese gezerrt. Auf seinen Einstand wird man also ebenfalls noch etwas warten müssen in Essingen.

Dass man derzeit auf dem ersten Platz der Tabelle steht, ist ein positives Zwischenfazit für Molinari – mehr jedoch nicht. „Man sagt ja gemeinhin, dass man nach zehn Spieltagen das erste Zwischenfazit ziehen kann. Jetzt kommt der zehnte Spieltag. Es bietet uns aber lediglich eine Orientierung, aber natürlich möchten wir im vorderen Bereich bleiben.“ Dazu nötig sein wird ein Auswärtserfolg in Friedrichshafen, nach einer ganz langen Busreise.