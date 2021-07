Essingen feiert zweiten Testspielsieg

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat an diesem Mittwochabend einen weiteren Test absolviert. Zu Gast war die Mannschaft von Stephan Baierl beim ambitionierten Bezirksligisten SG Bettringen, den man am Ende mit 3:1 besiegen konnte.

Diesmal standen Baierl wieder etwas mehr Spieler zur Verfügung als noch zuletzt beim SSV Aalen, so kehrte Jonas Gebauer beispielsweise zwischen die Pfosten zurück. Bereits nach einer Viertelstunde spielte Niklas Weissenberger den Ball in die Spitze auf Johannes Eckl, der prompt zur Gästeführung traf. Ausgerechnet Eckl, der 2018 von der SGB in den Schönbrunnen wechselte und hier in Bettringen noch viele Freunde hat. Bei diesem Zwischenstand blieb es lange Zeit, der Bezirksligist hielt unter der Leitung seines neuen Trainers Steffen Mädger gut mit. Julian Biebl bediente schließlich Yussuf Coban, der zum 2:0 für die Blau-Weißen einnetzte. Nach einem Foul an Erman Kilic im Strafraum verwandelte Patrick Funk den fälligen Elfmeter zum 3:0. Doch in der Schlussphase belohnten sich auch die Gastgeber noch einmal für ihr couragiertes Spiel und stellten auf 1:3, was zugleich den Endstand bedeuten sollte.

Für den TSV geht es am Freitag nun ins dreitägige Trainingslager, ehe es in der kommenden Woche zu einem weiteren Test beim SV Waldhausen (8. Juli) kommt.