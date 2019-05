Essingen feiert Sieg der Moral

Was für ein Sieg der Moral für den Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen. Als Essingens Schlussmann Jonas Gebauer nach 15 Minuten zu weit aus seinem Strafraum gekommen war, den Ball mit der Hand abgewehrt und dafür folglich die Rote Karte bekommen hatte, da haben wohl die wenigsten damit gerechnet, dass der TSV bei der TSG Tübingen dennoch gewinnen sollte. Um so größer war die Freude bei der Mannschaft von Beniamino Molinari nach dem Schlusspfiff, als der 4:2-Sieg feststand.

Nach kurzem Abtasten kamen die Essinger ganz gut in die Partie. Als sich Tim-Ulrich Ruth über die rechte Seite dynamisch durchsetzte und anschließend flankte, köpfte Niklas Groiß jedoch noch zu zentral (9. Minute). Zwei Minuten später wurde es dann aber wild im Tübinger Strafraum. Einen Versuch von Kilian Müller wehrte TSG-Schlussmann Stefan Baumann noch ab, der Nachschuss von Stani Bergheim wurde schließlich zu Niklas Weißenberger abgefälscht, der zum 1:0 für den TSV einnetzte (11.). Kurz darauf aber schon geschah die Szene, wie bereits beschrieben. Nach einem Konter war Gebauer knapp aus seinem Strafraum herausgeeilt und spielte den Ball mit der Hand und sah Rot.

Joos muss runte

r Molinari musste einen Spieler opfern, um Ersatz-Schlussmann Bojan Spasojevic einwechseln zu können, seine Wahl fiel auf Thorben Joos. Der anschließende Freistoß an der Strafraumgrenze wurde von Lars Lack gut getreten, doch Spasojevic konnte sich gleich mit einer starken Parade auszeichnen (19.).

Kurze Zeit darauf bekamen die Tübinger erneut einen Freistoß zugesprochen, zentral an der Strafraumgrenze. Diesmal trat Jonas Frey an – und glich aus zum 1:1 (30.). Doch die Essinger ergaben sich nicht etwa in ihr Schicksal – im Gegenteil. Maximilian Eiselt trat einen Freistoß in die Mitte des Tübinger Strafraums, in dem Stani Bergheim stand und zur neuerlichen Gästeführung einschoss (36.). Dieser Eiselt war es auch, der kurz darauf eine Flanke in die Mitte brachte, in der Niklas Weissenberger bereitstand und auf 3:1 für den TSV erhöhte, es war der zweite Treffer in Unterzahl (40.). Mit diesem Resultat ging es in die Halbzeit.

Kurz nach Wiederanpfiff bekamen die Essinger erneut einen Freistoß zugesprochen. Bergheim trat an, doch Baumann klärte den Ball zur Ecke (50.).

Nur eine Minute später hatte der TSV Glück: Nach einer Flanke tauchte Frey in der Mitte frei auf, bugsierte das Leder jedoch im Fallen über das Tor. Die TSG erhöhte den Druck. In der 62. Minute war es wieder Spasojevic, der mit einer ganz starken Parade den zweiten Gegentreffer verhinderte.

Sauerborn trifft zum Anschluss

Als sich Essingen befreien wollte, konterten plötzlich die Gastgeber. Der Ball gelangte zu Willie Till Sauerborn, der den 2:3-Anschluss herstellte (66.).

Doch wieder richteten sich die zehn Essinger auf und brachten den Ball in die Gefahrenzone der Tübinger. Ein Abwehrversuch der TSG landete wieder bei Bergheim, der erneut eiskalt war und zum 4:2 für die Essinger einnetzte. Dieser Treffer sollte schließlich der Treffer sein, der der TSG den Zahn gezogen hatte.

Diesem TSV war auch in Überzahl an diesem Nachmittag einfach nicht beizukommen. Hervorzuheben war aus einer geschlossen starken Essinger Mannschaftsleistung vor allem Tim-Ulrich Ruth, der ein Vorbild in kämpferischer Hinsicht gewesen ist, eine unglaubliche Laufleistung an den Tag legte und die Mannschaft so mitgezogen hatte.