Essingen feiert den achten Sieg und ist Herbstmeister

Der TSV Essingen scheint aktuell unaufhaltsam zu sein. Im Allgäu feierte die Mannschaft von Trainer Simon Köpf den achten Sieg in Serie. Dabei machte die Mannschaft nicht ihr bestes Spiel, kam nicht besonders gut in die Partie, konnte sich aber auf die eigene Standardstärke verlassen.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern – und die Essinger hatten Glück, nicht früh in Rückstand geraten zu sein. Die größte Chance hatte Enes Demircan, der in der 15. Minute frei aus 16 Metern zum Abschluss kam, den Ball jedoch knapp über die Latte jagte.

Nach und nach arbeitete sich die Mannschaft von Trainer Simon Köpf besser ins Spiel, fand zur gewohnten defensiven Stabilität und kam auch zu ersten Torchancen. Nach einem Freistoß von Yusud-Serdar Coban aus dem Halbfeld, köpfte Patrick Auracher zur 1:0-Führung für die Essinger ein. Kurz vor der Pause war es Lukas Rösch, der nach einem Eckball von Coban sehenswert aus der Drehung das zweite Essinger Tor erzielte.

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste die Partie über weite Strecken im Griff. Die Mannschaft von Köpf hatte viel Ballbesitz, ließ den Gegner kaum zu Chancen kommen, verpasste es jedoch konsequenter auf das dritte Tor zu spielen. Durch einen großen Fehler in der Hintermannschaft, lud man Wangen dann jedoch zum Anschlusstreffer ein.

Mit dem Anschlusstreffer im Rücken versuchten die Hausherren in der Schlussphase noch einmal alles. Der FC Wangen warf alles nach vorne, doch die Defensive des Tabellenführers stand sicher und ließ trotz verzweifeltem Anrennen der Gastgeber keine Torchancen mehr zu.

Köpf sagte im Anschluss an den achten Sieg in Serie: „Auch wenn es heute nicht unser bestes Spiel war, kann ich vor den Leistungen meiner Mannschaft in diesen Wochen nur den Hut ziehen.“

Am kommenden Samstag um 14.30 Uhr wartet auf den TSV zum Rückrundenauftakt eine der schwierigsten Aufgaben, die es in dieser Liga geben kann. Auswärts beim Zweiten in Gmünd, kann Essingen einmal mehr unter Beweis stellen, dass man zurecht am Platz an der Sonne steht. Das nötige Selbstvertrauen ist jeden falls da. Angesprochen auf das Derby fragte Trainer Simon Köpf nur: „Warum sollte die Serie jetzt reißen?“