Essingen feiert 7:0-Gala gegen das Schlusslicht

In der Fußball-Verbandsliga hat der TSV Essingen das bereits abgeschlagene Schlusslicht VfB Friedrichshafen empfangen. Konzentriert bis zum Schluss sind die Gastgeber aufgetreten, was auch TSV-Trainer Simon Köpf äußerst zufriedengestellt hat. Kein Wunder, hatte sein Team ein Schützenfest gefeiert, den VfB mit 7:0 regelrecht aus dem Schönbrunnenstadion geschossen.

Die ersten 20 Minuten sahen die wenigen Zuschauer, vielleicht 100 waren gekommen, keine gute Partie. Dann aber kam der TSV-Zug so richtig ins Rollen. Nach einem Freistoß von der linken Seite gab es großes Durcheinander im Gästestrafraum, Johannes Eckl reagierte am schnellsten und traf zum 1:0 (23.). Der Jubel war kaum verhallt, da brannte neuer auf. Ein Pass von Dean Melo wurde abgefälscht, Felix Nierichlo kam an den Ball und wuchtete diesen zum 2:0 ins Netz (24.). Dieser schnelle Doppelpack brachte schließlich Sicherheit ins Essinger Spiel. Und es dauerte nicht lange, bis der dritte Treffer gefallen war: Eine Flanke von der rechten Seite verwertete Niklas Groiß volley zum 3:0 ins Netz (28.). Drei Minuten später scheiterte Yusuf-Serdar Coban am gut reagierenden Friedrichshafener Schlussmann Heiko Holzbaur, der noch so einiges zu tun bekommen sollte (31.). Nur eine Minute später war es wieder Coban, der knapp verzog. Dann aber fiel der vierte Treffer noch. Holzbaur konnte einen Schuss nur noch nach vorne abwehren, Dean Melo war zur Stelle und staubte zum 4:0 ab (33.). Noch ein Schuss von Patrick Funk strich knapp über die Latte, dann war Schluss in Halbzeit eins.

In der zweiten Halbzeit wurde es früher als in der ersten gefährlicher. Nach einer Nierichlo-Ecke köpfte Groiß Richtung VfB-Tor, doch wieder Holzbaur war zur Stelle (54.). Kurz darauf war er dann aber machtlos. Nach einem schön vorgetragenen Angriff wurde der eingewechselte Julian Biebl bedient und schob den Ball gekonnt in die Ecke (63.). Friedrichshafen spielte trotz dieses frühen und aussichtslosen Rückstands bis zum Ende mit und ergab sich nicht etwa in sein Schicksal. Doch auch der TSV blieb konzentriert und spielte weiter munter nach vorne, wie auch beim 6:0. Der Ball gelangte zu Erman Kilic, der von rechts den Ball in die Mitte brachte, wo er in Niklas Groiß einen dankbaren Abnehmer gefunden hatte (74.). Dieser durfte nach seinem Doppelpack raus, Lukas Rösch wirkte noch eine Viertelstunde mit. Nachdem Holzbaur wieder parierte, seine Vorderleute aber nicht ausreichend unterstützten, setzte eben jener Rösch nach und presste den Ball zum 7:0-Endstand über die Linie (80.).

Ein Fallrückzieher von Niklas Weißenberger hätte noch ein Tor verdient gehabt, doch der Ball strich knapp am linken Pfosten vorbei (88.). Zwingend treffen müssen hätte dann noch einmal Coban, nach starkem Rösch-Solo und schließlich von Bastian Joas perfekt in Szene gesetzt, er schoss aber knapp drüber (89.). Bei diesem Spielstand aber war dies schnell verziehen. „In den ersten 20 Minuten haben wir uns noch schwergetan, dann aber stark gespielt. Am Ende hätten wir vermutlich höher gewinnen müssen, aber das ist an so einem Tag natürlich nicht schlimm“, sagte Essingens Trainer Simon Köpf. Und mit einem Augenzwinkern sagte er in Richtung seiner Männer: „Da machen wir am Dienstag direkt genauso weiter.“ Dann ist um 17.15 Uhr der Regionalligist SSV Ulm im Verbandspokal-Halbfinale zu Gast.