Essingen fährt nach Pfullingen

Der TSV Essingen kam denkbar schlecht in die Saison und ist im Heimspiel gegen Gmünd schon nach den ersten 45 Minuten geschlagen gewesen. Unter der Woche wurden die Fehler deutlich angesprochen. Ersatzcoach Patrick Funk missfiel gegen die Normania vor allem, dass die Gmünder die Basics nicht beherzigt hätten.

„In puncto Griffigkeit und Handlungsschnelligkeit waren uns die Gmünder an diesem Tag mindestens einen Schritt voraus. Sie wollten den Sieg einfach mehr, das darf uns nicht nochmal passieren.“

Auch wenn der kommende Gegner aus Pfullingen ebenfalls mit einer deutlichen 0:4-Niederlage in Tübingen in die Saison startete, gibt es keinen Grund den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Funk schätzt den Gegner als spielstarke, junge Mannschaft ein, der auf seinem Kunstrasen immer versucht spielerische Lösungen zu finden. Dagegen gilt es vor allem mit körperlicher Präsenz zu zeigen, dass man unbedingt den ersten Sieg der Saison einfahren möchte. Aber Funk weiß auch, dass ohne die richtige Einstellung, ohne Lauf- und Kampfbereitschaft kein Verbandsligaspiel erfolgreich bestritten werden kann.

Positiv für die Verbandsliga-Fußballer aus Essinger ist auf jeden Fall, dass Urlauber nach und nach wieder in den Kreis der Mannschaft zurückkehren. Cheftrainer Simon Köpf wird rechtzeitig zum Spiel wieder da sein und seine Mannschaft coachen. Der spielende Co-Trainer Patrick Auracher ist aus seinem Urlaub schon zurück und leitet bereits das Abschlusstraining. Mit Julian Biebl trainierte ein absoluter Mentalitätsspieler bereits die gesamte Woche nach seinem Urlaub mit der Mannschaft mit und steht damit an diesem Samstag wieder zur Verfügung. Anpfiff ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr in Pfullingen.