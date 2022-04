Essingen empfängt das Schlusslicht

Nach dem 0:0 gegen das Kellerkind Heimerdingen kommt an diesem Samstag (14 Uhr) erneut ein Gegner aus den unteren Gefilden zum Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen. Zu Gast sein wird Schlusslicht VfB Friedrichshafen, der lediglich noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat, wohl aber schon für die Landesliga planen dürfte.

„Die werden sich aber sicher nicht kampflos ergeben und uns die Punkte schenken, darauf stellen wir uns natürlich entsprechend ein. Der VfB wird sich mit allen Mitteln wehren“, sagt TSV-Trainer Simon Köpf, der mit der Nullnummer in Heimerdingen nicht einverstanden war. Zwar habe man hinten diesmal die Null gehalten, ein Lichtblick nach dem 6:3-Erfolg unter der Woche bei Türkspor Neu-Ulm, „nach vorne aber hat mir der unbedingte Wille gefehlt, ein Tor erzielen zu wollen. Das habe ich der Mannschaft auch entsprechend mitgeteilt“, fährt Köpf fort.

Unabhängig von dieser Auswärtspartie und auch unabhängig davon, dass nun das abgeschlagene Schlusslicht zu Gast sein wird, verlangt Essingens Übungsleiter fast schon einen Heimsieg. „Das muss immer unser Anspruch sein, zuhause zu gewinnen. Wir möchten wieder eine Heimmacht werden und da gehört auch ein Erfolg gegen Friedrichshafen dazu“, erklärt Köpf.

Nicht mit dabei sein werden Tim-Ulrich Ruth (Adduktorenbeschwerden) und Janik Wiedmann (Muskelfaserriss). Julian Biebl laboriert an Problemen im Mittelfuß. Dafür wird aber Yamoussa Camara wieder am Start sein, der seine Risswunde am Schienbein auskuriert hat. Sollte es bei dem einen oder anderen seiner Spieler noch zu etwaigen Problemen kommen, werde man eher auf einen Einsatz verzichten, da in der kommenden Woche bereits das Pokal-Halbfinale gegen den Regionalligisten SSV Ulm auf dem Programm steht. „Nicht nur das, es kommen jetzt eine Reihe an Spielen auf uns zu, da müssen wir mit unseren Kräften haushalten und werden sicherlich kein Risiko bei irgendeinem Spieler eingehen“, sagt Essingens Trainer.

Beim TSV ist man bereits jetzt personell bestens für die kommende Saison gerüstet. Nun haben es die Verantwortlichen geschafft, diese Situation noch einmal zu verbessern. Mit Lukas Rösch und Felix Nierichlo hat man zwei weitere Routiniers für zwei Jahre an den TSV binden können.

„Das sind natürlich wunderbare Nachrichten für uns, vor allem, dass uns beide gleich für zwei Jahre zugesagt haben“, freut sich Frank Sigle, Sportlicher Leiter der Essinger. Rösch, der 2020 vom Oberligisten Göppinger SV ins Schönbrunnenstadion gewechselt war, ist in dieser Saison bislang von Verletzungen geplagt gewesen, hatte nur wenige Einsätze. Er identifiziert sich aber mit den Blau-Weißen, ist in der Mannschaft voll integriert und deswegen verstand es sich seitens der Verantwortlichen nahezu von selbst, dass man mit dem 30-jährigen Stürmer verlängern werde. „Wenn er auch nur wenige Einsätze hatte, gehört er fest dazu, weil er auch menschlich ein absolut feiner Kerl ist“, sagt Sigle.

Ein Jahr länger im Verein ist der 28-jährige Felix Nierichlo, der 2019 vom SSV Ulm gewechselt war. Dort, in Illertissen und dem VfR Aalen hat der gebürtige Schwäbisch Haller professionelle Erfahrungen sammeln dürfen und ist bislang in jeder Saison ein entscheidender Faktor in der ersten Elf. Dazu ist er polyvalent, was jeden Trainer freut. Auf der Sechs, außen in der Viererkette, im Mittelfeld und sogar schon in der Innenverteidigung, hat der vielseitige Nierichlo schon so manche Position bekleidet. „Es war uns sehr wichtig, ihn halten zu können. Er ist im besten Fußballeralter und kann jede Mannschaft weiterbringen“, freut sich Sigle sehr.