Essingen: Ein Arbeitssieg – aber endlich wieder drei Punkte

Es war der erste Auftritt für Simon Köpf als Cheftrainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen – und es sollte ein erfolgreicher werden. Mit 2:0 (1:0) hat sich die Köpf-Elf gegen den VfL Sindelfingen durchgesetzt, sich dabei schwergetan, was aber vor allem im Essinger Lager nach dem Schlusspfiff keinen mehr interessiert hatte. Man war nur froh, die lange Durststrecke endlich überwunden zu haben. „Es war der erwartet tiefstehende Gegner, es wurde das erwartete Geduldsspiel. Anfangs taten wir uns schwer, das 1:0 aber dann hat uns sehr gut getan. Allerdings hätten wir auch das 1:1 bekommen können, als Alex (Schlussmann Alexander Michalik, d. Red.) uns im Spiel hält“, ist Köpf bei seiner Analyse bereits ins Spiel eingetaucht.

Die Verunsicherung, die die vergangenen Tage hervorgerufen hatten, war der Essinger Mannschaft anzumerken. Gegen eine arg dezimierte Sindelfinger Elf (nur drei Spieler saßen auf der Ersatzbank) tat sich der TSV schwer, Struktur ins eigene Spiel zu bekommen. Sindelfingen fehlte es ebenfalls an zündenden Ideen, sodass das Niveau vor allem im ersten Teil der Partie auf überschaubarem Niveau geblieben ist. Die erste Chance dann aber sollte direkt zu einem Treffer führen. Ein langer Ball von der rechten Seite landete im Strafraum bei Yusuf-Serdar Coban, der den Ball in die Mitte zu Bastian Joas brachte. Joas überlupfte den Sindelfinger Schlussmann geschickt, setzte nach und bugsierte das Leder schließlich zum 1:0 über die Linie (21.). Nach zwei weiteren Chancen von Janik Wiedmann und Patrick Auracher kamen die Gäste das erste Mal gefährlich auf. Nach einer Flanke von der rechten Seite stand VfL-Torjäger Oliver Glotzmann plötzlich frei, setzte seinen Flugkopfball jedoch knapp neben das Gehäuse (28.). Noch eine dicke Chance mussten die Gastgeber über sich ergehen lassen. Essingens Steffen Lang hatte einen Aussetzer und spielte Andre Simao den Ball in die Füße. Dieser lief alleine auf TSV-Schlussmann Alexander Michalik zu. Letzterer blieb lange stehen und parierte so schließlich in dieser Eins-gegen-Eins-Situation (35.). So ging es also mit diesem 1:0-Vorsprung für den TSV, etwas glücklich, in die Pause.

Sindelfingens Schlussmann war beim Ball von Niklas Groiß auf dem Posten (55.). Nach einem Freistoß von Coban wurde es erneut turbulent. Am Ende landete der Ball beim eingewechselten Atmir Krasniqi, der abzog, jedoch geblockt wurde (66.). Doch die Essinger setzten nach und holten sich den Ball zurück. Das Leder wurde auf die rechte Seite gepasst zu Ruth. Dessen Flanke landete genau auf dem Kopf von Niklas Weißenberger am zweiten Pfosten, der den Ball wuchtig per Kopf zum 2:0 in die Maschen wuchtete (67.).

Der Rest dieser Partie ist schnell erzählt. Sindelfingen blieb bemüht, aber planlos. So konnte der TSV noch einmal kontern. Am Ende des Konters schoss Coban den Ball gegen den Pfosten (76.). Es stand ein Sieg des Willens der Essinger, wie es Köpf nannte. „Am Ende war es ein Arbeitssieg. Es tat aber einfach gut, nach solch einer langen Durststrecke endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Mehr gab es heute auch nicht zu holen“, so Essingens Trainer, der zufrieden wirkte.