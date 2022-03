Essingen: Die Warnung des Trainers

Die Pflichtspielpremiere von Cheftrainer Simon Köpf ist nach Plan verlaufen, zumindest was das nackte Ergebnis angeht. Mit 2:0 hat sich der TSV Essingen gegen ein dezimiertes Sindelfingen durchgesetzt und die punktetechnische Talfahrt in der Fußball-Verbandsliga vorerst stoppen können. Nun erwartet die Essinger am kommenden Wochenende eine weitaus schwierigere Aufgabe, zu Gast wird man am Samstag (15 Uhr) beim formstarken VfL Pfullingen sein, der nach seinen jüngsten Erfolgen mit 37 Zählern nur noch vier Zähler hinter den Mannen aus dem Schönbrunnenstadion steht.

Köpf ist mit der abgelaufenen Trainingswoche sehr zufrieden, seine Spieler seien fokussiert und gewillt in den Einheiten am Start gewesen. Seine ersten Tage als Cheftrainer habe Köpf dazu genutzt, um mit den Spielern Einzelgespräche zu führen. „Es war mir einfach wichtig, den Spielern zu sagen und zu zeugen, wo sie aktuell stehen“, begründet Köpf.

Was ihn besonders gefreut hat war die Tatsache, dass Jannik Wiedmann seinen ersten Startelfeinsatz nach Monaten der Abstinenz gut überstanden hat. Ob er wieder starten wird, das ließ Köpf noch offen. Offen ist auch noch der Einsatz von Yusuf-Serdar Coban, der sich mit Wadenproblemen herumschlägt. Patrick Funk (Probleme mit dem Hüftbeuger) und Yamoussa Camara (Risswunde am Schienbein) werden definitiv in Pfullingen fehlen. Doch auch ohne diese Spieler wird Essingen eine schlagkräftige Truppe auf den Platz stellen, da macht sich Köpf keine Sorgen.

Vor dem Gegner warnt er allerdings eindringlich: „Wenn man sich die Tabelle nur der vergangenen Partien anschaut, dann steht der VfL da recht weit oben. Das ist ein ordentlicher Lauf. Das ist eine junge Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht und nicht weit hinter uns steht.“ Vorsicht ist also geboten für die TSV-Kicker.

Man selbst wolle dennoch möglichst wieder das Zepter in der Hand halten in dieser Partie und natürlich verfolgt auch Köpf den spielerischen Ansatz. „Wir müssen vor allem kompakt auftreten und mit dem Ball am Fuß noch besser auftreten“, fordert Essingens Übungsleiter.