Essingen beschenkt Nachwuchskicker

Der erneute Lockdown Anfang November und damit verbunden das sofortige Einstellen des gesamten Fußballbetriebs in der Jugend hat auch die Kinder und Jugendlichen des TSV Essingen hart getroffen. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass in diesem Jahr auch die mannschaftsinternen Weihnachtsfeiern ausfallen müssen. „Das ist doppelt bedauernswert, insbesondere für unsere kleinen Nachwuchskicker“, berichtet Tobias Woletz, Jugendleiter der Fußballabteilung.

Mit einer tollen Aktion, initiiert und ausgeführt von der F-Jugend-Trainerin Sabine Knödler, wurden die Kids in der letzten Novemberwoche mit einem selbstgestalteten TSV-Fußball-Adventskalender überrascht. „Mit dem Budget aus unserer Jugendkasse, das eigentlich für die Unterstützung der Weihnachtsfeiern eingeplant war, konnten wir 250 Adventskalender an unsere Mannschaften, von den Kleinsten bis zur C-Jugend, verteilen“, so Jugendkassierer Achim Gress.

Und Vize-Jugendleiter Karl Meyer fügt ergänzt: „Es wird vor Weihnachten noch eine weitere Überraschung für alle unsere Kinder und Jugendlichen geben.“ Doch nur mit Geschenken ist es nicht getan beim TSV Essingen.

Seit Wochen arbeiten Trainerteam und Jugendleitung an weiteren Konzepten für die wohl noch länger andauernde Zeit ohne Präsenztraining. Woletz: „Wir von der Jugendleitung halten nichts von irgendwelchen Schlupflöchern in Corona-Verordnungen. Wir setzen voll auf den Schutz unserer Kids mit Rücksicht auf die Gesellschaft. Daher setzen wir zu 100 Prozent auf Digitalisierung und Cyber-Training. Einige unserer Mannschaften setzen das bereits erfolgreich um. Wir werden diese Konzepte nun für alle Mannschaften konsolidieren und weiter ausbauen.“