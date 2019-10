Essingen beim Hop-oder-Top-Team

In der Fußball-Verbandsliga hat der TSV Essingen seine knappe Heimniederlage gegen Spitzenreiter TSG Backnang verdaut und ist fokussiert auf die Partie bei der SKV Rutesheim, die am Samstag (15.30 Uhr) ausgetragen wird.

Nicht mit dabei sein werden der gelb-rot-gesperrte Stergios Dodontsakis sowie Felix Nierichlo, der sich gegen Backnang eine Zerrung zugezogen hatte. Negatives und Positives vom vergangenen Wochenende haben TSV-Trainer Beniamino Molinari und die Mannschaft gemeinsam besprochen. „Die Fehler haben wir angesprochen und möchten diese Kleinigkeiten künftig besser machen“, sagt Molinari. Wenngleich er sich über die Niederlage gegen seinen Ex-Verein natürlich ärgerte, wollte er nicht vergessen, dass Essingen seinen Teil zu einem richtig guten Verbandsligaspiel beigetragen hatte. „Es gab auch sehr gute Sachen in dieser Partie, auch darüber haben wir natürlich gesprochen. Diese wollen wir auch weiterhin in unserem Spiel sehen“, so der Essinger Übungsleiter.

Mit Rutesheim ist die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison der kommende Gastgeber des TSV. Gemessen am Saisonverlauf tritt die Molinari-Elf beim Hop-oder-Top-Team schlechthin an: fünf Siegen stehen bereits sechs Niederlagen gegenüber, Remisen gab es bislang noch nicht. „Rutesheim stand im vergangenen Jahr vor uns, was schon einiges über die Stärke des kommenden Gegners aussagt, vor allem bei Heimspielen. Der SKV hat sehr viel Tempo in der Offensive“, weiß Molinari. Allerdings hat Rutesheim auch schon dreimal zuhause verloren und nur zweimal gewonnen. Spannend wird sein, wer in die Innenverteidigung beim TSV für den gesperrten Dodontsakis rücken wird. Julian Biebl hat diese Position schon häufiger bekleidet, auch Patrick Funk wäre sicherlich ein Kandidat. Im Tor wird in Rutesheim wieder Ewan Le Gallo stehen, der sich von seiner Gehirnerschütterung wieder erholt hat.