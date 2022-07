Essingen bedient sich beim VfR Aalen

Essingen (an) - Am vergangenen Montag ist der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Verbandsliga Württemberg gestartet.

Zum Auftakt testete das Trainergespann Köpf/Auracher (ab der kommenden Saison neuer spielender Co-Trainer beim TSV) unter anderem die Sprintfähigkeiten seines Spielerkaders.

Trainer Köpf zeigte sich über den Fitnessstand seiner Spieler zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden.: „Das erste Training war sehr gut. Die Jungs haben in der Pause sehr viel an sich gearbeitet. Wir haben ihnen für die Spielpause vom Trainerteam her Fitnesspläne mitgegeben. Alle haben sich sehr gut daran gehalten. In den nächsten Tagen geht es richtig intensiv weiter. Ich habe aber jetzt schon den Eindruck, dass alle Spieler hochmotiviert an die Sache ran gehen.“ Das weitere Vorbereitungsprogramm sieht am kommenden Dienstag (19 Uhr) einen weiteren Test in Neuler vor. Am Wochenende vom 15. bis 17. Juli geht es dann ins Trainingslager nach Isny. Ein weiteres Freundschaftsspiel wartet dann am Dienstag, 19. Juli (19 Uhr) in Dewangen gegen die U 19 des 1. FC Heidenheim. Außerdem durfte der TSV Essingen noch einen weiteren Neuzugang begrüßen. Es handelte sich um einen Nachwuchsstürmer, der von der U 19 des VfR Aalen in den Aktivenbereich wechselt: Anes Handanagic. Er ist gelernter Offensivmann und bevorzugt Mittelstürmer. Bei der U 19 des VfR konnte er mit einigen Treffern zum Nichtabstieg seiner Mannschaft in der ENBW A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg beitragen.