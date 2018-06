Essingen baut den Kader weiter um

Weiter geht es mit einigen Personalentscheidungen beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen. Die Verträge von Julian Biebl, Fabian Dolderer und José Gurrionero sind für die kommende Saison verlängert worden. Dagegen werden Patrick Faber und Timo Zimmer den TSV verlassen. Mit Philipp Rogalsky hat sich der TSV ein vielversprechendes Talent von der U19 des 1. FC Heidenheim geangelt.

Rogalsky hat den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung beim VfB Stuttgart genossen, ehe er 2017 ins Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten an der Brenz gewechselt ist. Rogalsky spielt bevorzugt auf der rechten defensiven Außenbahn, ist aber auch als Innenverteidiger einzusetzen. „Wir freuen uns darüber, solch einen talentierten Spieler, der über enormes Potenzial verfügt, in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Er hatte mehrere Möglichkeiten und wir freuen uns natürlich, dass er sich letztlich für uns entschieden hat“, sagt Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV.

Freudig schob er auch gleich die Vertragsverlängerungen mit Biebl, Gurrionero und Dolderer nach. „Alle drei Spieler haben, wenn es auch eine turbulente Saison gewesen ist, unsere Erwartungen erfüllt und passen voll ins Konzept des TSV“, so Schiehlen.

Einer, der schon lange die blau-weiße Fahne hochhält, ist Patrick Faber. Nach fünf erfolgreichen Jahren kehrt er dem TSV den Rücken. „Ich habe darum gebeten, meinen Vertrag aufzulösen, da ich mich sportlich noch einmal verändern möchte und ich für mich gemerkt habe, dass sich die Ideen des Vereins nicht mehr mit meinen decken“, sagt Faber selbst zu seinem Entschluss, Essingen zu verlassen.

Bei Timo Zimmer hat es sich etwas anders verhalten. In der Sommervorbereitung war er der beste Torschütze der Essinger, ehe ihn ein hartnäckiger Muskelfaserriss in den Adduktoren aus der Bahn warf. In der Winterpause wiederholte sich dieses Dilemma, wieder war er erfolgreichster Torschütze, wieder verletzte er sich. Wochenlange Pausen waren die Folge. „Es war ein insgesamt unglückliches Jahr, das kann man festhalten“, so Zimmer selbst. Einige Vereine haben bereits Interesse bekundet, fix sei jedoch noch nichts, sagt der Stürmer. (tsve)