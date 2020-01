Essingen: Auf das Training folgt eine Niederlage

Eine anstrengende Trainingseinheit hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen an diesem Samstag absolviert. Am Morgen hat zunächst eine kräftezehrende Einheit auf dem Programm gestanden, am Nachmittag ist die Mannschaft von Beniamino Molinari dann gegen den Landesliga-Aufsteiger SV Kaisersbach angetreten, der vom Waldstetter Leo Gjini trainiert wird. In diesem Test ist der TSV dann mit 1:3 (1:1) unterlegen.

Die Essinger sind zunächst gut in die Partie gestartet. Rückkehrer Benjamin Schiele setzte sich stark auf der linken Seite durch und bediente in der Mitte Niklas Groiß, der zur TSV-Führung einnetzte (17. Minute). Doch diese Führung währte nur fünf Minuten. Nach einer unübersichtlichen Situation trafen die Gäste zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit erwischte die Gjini-Elf die Essinger kalt, als sie nach einem Konter blitzschnell das 2:1 erzielte (48.). Es war ein sehenswerter Treffer aus rund 20 Metern. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld war der SVK wieder handlungsschneller und markierte so den 3:1-Endstand.