Essingen: Am Ende jubeln wieder die anderen

Es war klar: bei einem eigenen Erfolg wäre man in der Fußball-Verbandsliga mindestens Dritter geworden, doch der TSV Essingen ist dem FSV Hollenbach am Ende mit 0:1 (0:1) unterlegen. Dorfmerkingen hat sich parallel dank eines 4:0-Erfolgs beim FC Wangen die Meisterschaft gesichert, was Essingens Stadionsprecher Alexander Neugebauer und hinterher auch der Technische Direktor des TSV, Lars Eisenmann, mit Glückwünschen aufs Härtsfeld durch die Mikrofone kundtaten. Da der SKV Rutesheim nicht über ein 1:1 über Nagold hinausgekommen ist, sind die Hollenbacher durch diesen Sieg tatsächlich noch auf den zweiten Platz vorgerückt und kämpfen nun in der Relegation darum, den Dorfmerkingern vielleicht noch in die Oberliga zu folgen.

„Glückwunsch für die überragende Saison an Hollenbach und viel Glück für die Relegation. In der zweiten Halbzeit haben wir Leidenschaft ins Spiel gebracht. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir den Ausgleich verdient gehabt und den wollten wir auch. Wir wollten einfach das letzte Spiel nicht verlieren“, resümierte TSV-Trainer Beniamino Molinari. Doch so ist es gelaufen.

Die erste Halbzeit ging klar an die Gäste, der FSV, in knallorangenen Trikots angetreten, nahm das Heft des Handelns in die Hand, während die Essinger in der Offensive fast nicht stattfanden. Die erste etwas klarere Offensivaktion (allerdings auch einzige in der ersten Halbzeit) gehörte aber dem TSV. Fabian Weiß verzog nur knapp mit einem Distanzversuch (12. Minute). Nach einer halben Stunde dann hätte der FSV bereits in Führung gehen müssen. Nach einer schönen Kombination stand Lorenz Minder frei vor TSV-Schlussmann Bojan Spasojevic, trat bei seinem Abschluss jedoch in den Boden, der Ball rollte neben das Tor (30.). Nur eine Minute später probierte es Sebastian Hack, doch Spasojevic parierte. Dann aber war es soweit. Eine präzise Flanke verwertete Michael Kleinschrodt spektakulär per Flugkopfball exakt in den Winkel – ein Tor der Marke Spitzenklasse, bei der sogar der Essinger Anhang nicht schlecht staunte, zum nicht unverdienten 1:0 (39.).

Molinari wechselte zur Pause gleich zweimal. Maximilian Eiselt und Niklas Groiß mussten runter, Nico Zahner und Jermaine Ibrahim kamen in die Partie. Es fruchtete, kamen die Essinger doch nun besser ins Spiel, vor allem Marc Gallego sorgte vor mächtig Wirbel. Ein abgefälschter Schuss von ihm landete nur knapp über dem Tor (50.). Kurz darauf lief er einem langen Ball nach und da sich gleich zwei FSV-Akteure nicht einig wurden, war Gallego plötzlich frei durch, scheiterte jedoch an der Fußabwehr des Schlussmanns Philipp Hörner (52.). Wieder nur drei Minuten war es wieder Gallego, der den Ball über das Hollenbacher Gehäuse schoss.

Kein Tor und Latte

In der 65. Minute jubelte der Essinger Anhang schließlich. Julian Biebl glich per Fallrückzieher zum vermeintlichen 1:1 aus, doch der Unparteiische und sein Gespann entschieden auf Abseits – kein zweites Traumtor. Zehn Minuten später köpfte Tim-Ulrich Ruth im Zuge einer Ecke wuchtig aufs Gehäuse, doch Hörner und die Latte verhinderten den Ausgleich.

Nur eine Minute später schoss Kilian Müller wuchtig Richtung FSV-Tor, ein Abwehrspieler blockte den Ball ab – mit der Hand? Die Essinger wollten Elfmeter, die Pfeife aber blieb stumm. Essingen machte weiter auf, der FSV konterte. Kleinschrodt scheiterte in der kurzen Ecke an Spasojevic (80.). Kurz vor Schluss hatte der FSV Glück. Hollenbachs Kapitän Marc Zeller klemmte den Ball im eigenen Sechzehner ein und spielte diesen klar mit der Hand, wieder forderten die Essinger Elfmeter, stattdessen entschied Markus Seidl auf Freistoß für den FSV – und letztlich auch darauf, dass es der FSV in die Relegation schaffte, denn bei diesem 1:0-Auswärtserfolg blieb es letztlich. Kurz vor dem Ende bekam Fabian Weiß allerdings noch die Gelb-Rote Karte gezeigt – eine harte Entscheidung.

Nachdem das Ergebnis aus Rutesheim bekannt wurde, gab es beim FSV kein Halten mehr. Der zweite Platz war erreicht und Essingens Julian Biebl schüttelte nur noch verständnislos den Kopf: „Ich ertrage das nicht mehr, dass am Ende immer die anderen hier bei uns auf dem Platz jubeln.“ In der vergangenen Saison machte der 1. FC Normannia Gmünd sein Meisterstück im Schönbrunnenstadion.

Nach der Partie mussten die Hollenbacher sich noch in Geduld üben, was ihnen angesichts des Erfolgs nicht schwerfiel, denn die Essinger verabschiedeten noch einige Spieler, die den Verein verlassen werden. Bojan Spasojevic (Vertrag läuft aus), Philipp Fuchs (Ziel unbekannt), Jonathan Sedlmayer, Nico Zahner (beide TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Josip Skrobic (SC Geislingen) und Stani Bergheim (TSV Ilshofen) wurden in einem würdigen Rahmen verabschiedet.

Ebenfalls verlassen werden den TSV noch Patrick Bühler (SV Neresheim) und Maximilian Eiselt. Cedric Schmid kehrt zum SSV Reutlingen zurück. „Wir wünschen denjenigen, die das Trikot des TSV getragen haben, auf ihren weiteren Stationen natürlich Erfolg“, sagte Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV.