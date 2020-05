Essen unter Corona-Auflagen: Vor der Vorspeise gibt’s ein Formular

Auch der Hobel in der Helferstraße darf wieder öffnen. Denn bei der Prüfung alter Unterlagen fiel auf: Das Lokal hat noch eine alte Konzession als Schank- und Speisewirtschaft. Clubs, Bars und Kneipen ohne diese Lizenz müssen laut den aktuellen Corona-Beschränkungen noch geschlossen bleiben. Ihnen ist auch das Betreiben einer Außengastronomie verboten. Diese Regelung stößt bei Wirten und Gästen auf Unverständnis. Auch der Landtagsabgeordnete Winfried Mack (CDU) kann diese Verordnung nicht nachvollziehen und will deshalb nochmals in Stuttgart nachhaken. Der Hobel-Inhaber Benjamin Landes hat am Dienstag vor seinem Lokal Tische und Stühle in entsprechendem Abstand aufgestellt. Ab Mittwoch will er den Außenbereich des Hobel wieder öffnen.