Ein vergessenes Essen hat am Samstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Ein 60-jähriger hat am Samstag, gegen 2.30 Uhr, in der Taunusstraße sein Essen auf dem Herd vergessen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr Aalen rückte aus, nahm den Topf vom Herd und lüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand ebenfalls nicht.